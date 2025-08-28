Через нічний удар пошкоджено представництво ЄС в Україні: євродипломати відреагували

Київ. / © Getty Images

Масований обстріл Києва вночі проти 28 серпня є справжньою відповіддю Росії на мирні зусилля, спрямовані на завершення війни.

Про це заявила пані посол Європейського Союзу в Україні Катаріна Матернова у соцмережі Х.

Дипломатка наголосила, що внаслідок обстрілу була пошкоджена будівля, у якій працює представництво Євросоюзу в Україні.

"Мир" Росії минулої ночі: масовий удар по Києву з використанням дронів і балістичних ракет. Щонайменше 10 загиблих, 30 поранених, багато зруйнованих будівель. Делегація ЄС зазнала серйозних пошкоджень від ударної хвилі. Це справжня відповідь Москви на мирні зусилля", – написала Матернова.

Своєю чергою, голова Європейської ради Антоніу Кошта наголосив, що Росія навмисне пошкодила представництво Євросоюзу.

"Мої думки з українськими жертвами, а також із співробітниками представництва ЄС в Україні, будівля якого була пошкоджена в результаті цього навмисного російського удару", – написав він.

Він запевнив, що ЄС не вдасться залякати такими ударами, а російська агресія лише зміцнює рішучість Євросоюзу підтримати Україну та її народ.

Глава дипломатії Європейського Союзу Кая Каллас вимагає від Росії припинити вбивства та вести переговори про мир. З її слів поки світ шукає шлях до миру, Москва відповідає ракетами.

"Нічна атака на Київ свідчить про свідомий вибір ескалації конфлікту та зневагу до мирних зусиль. Росія повинна припинити вбивства та розпочати переговори", – наголоси ла головна дипломатка ЄС.

Тим часом європейська комісарка з питань розширення Марта Кос засудила масований російський удар по Києву. Вона наголосила, атака є “явним свідченням того, що Росія відкидає мир і обирає терор". Також Кос висловила "повну солідарність із працівниками ЄС, їхніми родинами та всіма українцями, які терплять цю агресію".

Нагадаємо, у Києві далі зростає кількість жертв нічної атаки. Відомо вже про 13 загиблих. Серед загиблих троє дітей. За уточненими даними, їхній вік — 2, 14 та 17 років. Одну дитину деблокували на місці удару, двоє — померли в лікарні.

