Через низку факторів у окупантів падає бойовий дух - ISW

Особливо погане становище з моральним духом загарбників на півдні України.

Українські Сили оборони завдають регулярних ударів по тилах російських загарбників, що загрожує стабільності оборони на кількох критичних для окупантів ділянках фронту.

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Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Експерти зазначають, що передові позиції загарбників, особливо на півдні України, боряться з падінням бойового духу через удари по тилах.

Проблеми з моральним духом можуть швидко загостритися і поширитися серед армії окупантів, якщо підрозділи будуть знищуватись під тиском. Це може викликати паніку, яка знизить можливість продовжувати воювати окупаційній армії.

Крім того, аналітики заявили, що прорвана лінія оборони може загрожувати цілісності системи, яку вибудовували загарбники по всій лінії фронту. Крім того, загарбникам, ймовірно, не вистачає резервів для ротації підрозділів, якій вийшли з ладу, що обовʼязково призведе до падіння бойового духу.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Збройні сили України прорвалися через російське мінне поле на північ від Токмака.

Крім того, ми раніше інформували, що військовий експерт Владислав Селезньов заявив, що ЗСУ у дуже складних умовах прориваються на фронті через мінні поля та укріплення російських окупантів.

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