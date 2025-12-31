ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
178
Час на прочитання
1 хв

Через нову атаку РФ є знеструмлення у 4 областях: де діють графіки відключень світла

Найскладніша ситуація з електроенергією спостерігається на Одещині та Донеччині, де енергетики проводять аварійні роботи.

Автор публікації
Фото автора: Ірина Лаб'як Ірина Лаб'як
Атака на енергетику

Атака на енергетику / © ТСН.ua

Доповнено додатковими матеріалами

Російська армія у ніч проти 31 грудня та вранці атакувала дронами енергооб’єкти у кількох регіонах України. Через це сталися знеструмлення у Донецькій, Одеській, Запорізькій і Харківській областях.

Про це повідомило «Укренерго».

У Донецькій та Одеській областях масштаби відключень електроенергії залишаються суттєвими. Аварійно-відновлювальні роботи тривають у всіх локаціях, де це дозволяє поточна ситуація з безпекою. Енергетики докладають максимум зусиль, аби якомога швидше повернути в роботу обладнання, пошкоджене внаслідок ворожих ударів.

Через попередні масовані ракетні та дронові атаки на енергетичну інфраструктуру нині в більшості регіонів України діють обмеження споживання електроенергії. Застосовуються графіки обмеження потужності для промислових підприємств і бізнесу, а також погодинні відключення для всіх категорій споживачів.

Крім того, через ускладнення погодних умов — сильний вітер і налипання мокрого снігу — станом на ранок без електропостачання залишаються 14 населених пунктів Тернопільської області. Аварійні бригади обленерго працюють над відновленням пошкоджених електромереж.

Нагадаємо, раніше в ДТЕК повідомили, що у ніч проти 31 грудня російські війська атакували два енергооб’єкти компанії в Одеській області, завдавши значних пошкоджень інфраструктурі. У компанії наголосили, що відновлення обладнання потребуватиме тривалого часу.

Дата публікації
Кількість переглядів
178
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie