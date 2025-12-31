Через нову атаку РФ є знеструмлення у 4 областях: де діють графіки відключень світла

Атака на енергетику / © ТСН.ua

Російська армія у ніч проти 31 грудня та вранці атакувала дронами енергооб’єкти у кількох регіонах України. Через це сталися знеструмлення у Донецькій, Одеській, Запорізькій і Харківській областях.

Про це повідомило «Укренерго».

У Донецькій та Одеській областях масштаби відключень електроенергії залишаються суттєвими. Аварійно-відновлювальні роботи тривають у всіх локаціях, де це дозволяє поточна ситуація з безпекою. Енергетики докладають максимум зусиль, аби якомога швидше повернути в роботу обладнання, пошкоджене внаслідок ворожих ударів.

Через попередні масовані ракетні та дронові атаки на енергетичну інфраструктуру нині в більшості регіонів України діють обмеження споживання електроенергії. Застосовуються графіки обмеження потужності для промислових підприємств і бізнесу, а також погодинні відключення для всіх категорій споживачів.

Крім того, через ускладнення погодних умов — сильний вітер і налипання мокрого снігу — станом на ранок без електропостачання залишаються 14 населених пунктів Тернопільської області. Аварійні бригади обленерго працюють над відновленням пошкоджених електромереж.

Нагадаємо, раніше в ДТЕК повідомили, що у ніч проти 31 грудня російські війська атакували два енергооб’єкти компанії в Одеській області, завдавши значних пошкоджень інфраструктурі. У компанії наголосили, що відновлення обладнання потребуватиме тривалого часу.