Скандал у потязі УЗ / © ТСН

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У Мережі розгорівся скандал навколо місць у потязі Укрзалізниці. Одна із пасажирок, яка їхала у сусідньому купе, стверджує, що мати та доросла дочка нахабно зайняли чужі місця — замість верхніх сіли на нижні. За її словами, через поведінку цих пасажирів потяг, в якому була пекельна спека, затримали.

Що про це кажуть українці і як відреагувала «Укрзалізниця» — читайте у матеріалі ТСН.ua.

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Нахабно зайняли чужі місця — версія пасажирки

Користувачка із ніком tanya.savenok 5 серпня опублікувала відео із потяга, в якому вона їхала. На кадрах видно двох людей, які сидять на нижній полиці. За словами Тетяни, це мати та донька, які незаконно зайняли чужі місця.

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Інцидент трапився у вагоні №7 за маршрутом «Холм-Київ 024 К». Відправлялися із Хелма о 20:14 5 серпня. Жінка стверджує, що вони мали квитки на місця 25 та 26, але зайняли нижні місця.

Коли вона намагалася поговорити з ними, бо через їхні дії посеред ночі та у пекельну спеку у вагонах затримувався рейс, вони нахабно попросили закрити двері.

«Весь потяг о 00:30 в жару +30 вислуховував скандал, і через це затримали потяг, бо ці дві дами чомусь вирішили, що мають їхати на нижній полиці, а не на своїй верхній», — написала вона та прикріпила відео.

Ба більше, за її словами, начальник поїзда відстоював права пасажирів, які, на її думку, поводилися по-хамськи.

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Дата публікації 16:00, 06.08.26 Кількість переглядів 30 У потягу УЗ розгорівся скандал: пасажири посварилися за нижню полицю

Українці обурені поведінкою пасажирів

На відео Тетяни відреагували українці, більшість із них засудила поведінку матері та доньки, а також реакцію працівників «Укрзалізниці». Користувачі у Threads вважають, що, відповідно до правил перевезення, начальник поїзда мав звернутися до правоохоронців та у разі порушення поведінки висадити пасажирок.

«Добре, що ми з вами обидві там не були… Я б вимкнула свою інтелігентність й витягла б їх обох за ноги з купе… одночасно.

Чи можливо таких пасажирів якось заносити в чорний список? Чому інші мають через них страждати? Вони й надалі так робитимуть.

Всім подобається бути на нижній полиці, але якщо не встиг купити такий квиток, то це ж не означає, що треба його відбирати в людей.

Таких треба висаджувати в полі. І поліцію викликати. Якщо потяг між країнами то ще й відмітять їх «грамотою»

А нахіба вам копи? Начальник поїзда мав запросити правоохоронців і зняти їх з рейсу. Штраф за затримку їх дуже змотивував би. Як можна було це не вирішити?»

Втім, деякі користувачі не розуміють, чому авторові відео не байдуже, що відбувається у сусідньому купе. Власне, це запитання ставив смс-менеджер «Укрзалізниці».

© із соцмереж

© із соцмереж

© із соцмереж

© із соцмереж

Реакція «Укрзалізниці» на конфлікт у потязі

Відео набуло публічного розголосу. На момент публікації статті воно зібрало понад пів мільйона переглядів та десятки тисяч вподобань та поширень. На нього відреагували в «Укрзалізниці».

У компанії попросили пасажирку надати всі документи та деталі ситуації, щоб встановити причини та надати належну оцінку інциденту.

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«Будь ласка, прикріпіть копію вашого квитка, зазначте номер поїзда, вагон, дату поїздки та, якщо йдеться про конкретних пасажирів, додайте копії їхніх квитків або інші підтверджувальні матеріали. Після цього ми зможемо детально перевірити ситуацію, дії поїзної бригади та надати предметну відповідь. Наразі інформації недостатньо для будь-яких висновків», — йдеться у повідомленні.

Водночас адміністратор сторінки УЗ не розумів, чому Тетяна, яка їхала в іншому купе, незадоволена.

«Моя претензія в тому, що скандал тривав годину і все купе це вислуховувало, бо панянки відмовлялися зайняти свої місця», — пояснила вона.

Нагадаємо, раніше пасажири масово скаржилися на пекельну спеку в потягах «Укрзалізниці» через відсутність кондиціонерів під час аномальної спеки.

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