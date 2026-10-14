Обмеження Starlink впливає на збиття реактивних дронів

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Обмеження Starlink вплинуло не лише на бойові місії на фронті, а й на український тил. Зокрема, цей метод зв’язку використовується для збиття російських реактивних дронів і класичних «Шахедів».

Про це заявив фахівець у галузі військових радіотехнологій та радник президента України з питань розвитку технологічних напрямів оборони Сергій «Флеш» Бескрестнов.

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Обмеження Starlink впливає на збиття у Києві та інших містах

Поки суспільство обговорює вплив останніх обмежень Starlink на далекобійні операції та постачання на передовій, у цій ситуації оголилася ще більш болісна проблема для національної безпеки.

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За словами експерта, супутникова система відіграє ключову роль у роботі засобів, які збивають ворожі повітряні цілі. Він підкреслив, що термінали були інтегровані в найдієвіші механізми протиповітряної оборони проти новітніх загроз, якими росіяни атакують українські міста та інфраструктуру.

«Starlink використовується у найефективнішому зараз рішенні (перехоплювачі) для захисту нашого неба від реактивних "Шахедів"», — пояснив Бескрестнов.

Радник президента зауважив, що раптові зміни в роботі мережі суттєво послаблюють спроможності Повітряних сил та інших підрозділів у відбитті російських атак.

«Фактично своїми діями партнери позбавляють нас одного з небагатьох шансів на захист країни від реактивних "Шахедів"», — додав він.

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Starlink в Україні обмежили — що відомо

Нагадаємо, у ніч проти 14 жовтня в Україні різко погіршилася робота супутникового зв’язку Starlink, що призвело до зриву низки важливих бойових місій. Першим про це повідомив волонтер Сергій Стерненко, зазначивши, що перебої виникають під час руху дронів, а звичайні цивільні термінали продовжують працювати. Він також припустив можливий зв’язок цих обмежень із політичною ситуацією та адміністрацією США.

Як пояснив радник Сергій «Флеш» Бескрестнов, компанія SpaceX без будь-яких попереджень запровадила ліміти швидкості руху для терміналів, які стосуються саме спеціалізованого «військового пакета» StarShield. За даними військових, зв’язок починає зникати або втрачатися на 10–20 секунд під час руху на швидкості від 60–70 км/год до понад 160 км/год.

Військові 7-го корпусу ДШВ на Гуляйпільському напрямку підтвердили раптове падіння швидкості передавання даних. Оскільки онлайн-управління безпілотною авіацією покладається саме на Starshield, оператори змушені збавляти швидкість польоту дронів, а це робить апарати легшою мішенню для ворожих засобів ППО та РЕБ.

Особливо критичною ситуація стала для запуску високошвидкісних дронів, зокрема, типів Middle Strike, які потребують стрімкого розгону ще на старті. Через нестабільність мережі та запроваджені обмеження підрозділи безпілотних систем уже були змушені скасувати частину запланованих бойових вильотів.

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