Через обстріл Дніпропетровщини загинув рятувальник: деталі
Росіяни вбили рятувальника ДСНС у Дніпропетровській області.
У суботу, 25 жовтня, армія РФ завдала ракетного удару по Петропавлівській громаді Синельниківського району Дніпропетровщини. Через обстріл загинув рятувальник, ще одного поранено.
Про це повідомляє ДСНС.
Як додається, є жертви серед цивільного населення. Загинула жінка.
«Ще семеро людей дістали поранення», — йдеться у повідомленні.
Пошкоджено два пожежно-рятувальні автомобілі, житлові будинки та магазини.
Нагадаємо, вночі 19 жовтня російські війська обстріляли Дніпропетровщину. Поранень зазнали цивільні мешканці. Є серйозні руйнування житлових будинків, автотранспорту та інфраструктури.
У місті Шахтарське Синельниківського району удар припав на житловий квартал. Внаслідок обстрілу поранено 11 осіб. Пошкоджено сім багатоповерхових будинків, 27 автомобілів, з яких дев’ять знищено повністю, а також місцевий магазин і електроопору.