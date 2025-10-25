ТСН у соціальних мережах

Укрaїнa
173
1 хв

Через обстріл Дніпропетровщини загинув рятувальник: деталі

Росіяни вбили рятувальника ДСНС у Дніпропетровській області.

Катерина Сердюк
Обстріл Дніпропетровщини

У суботу, 25 жовтня, армія РФ завдала ракетного удару по Петропавлівській громаді Синельниківського району Дніпропетровщини. Через обстріл загинув рятувальник, ще одного поранено.

Про це повідомляє ДСНС.

Загинув рятувальник ДСНС

Як додається, є жертви серед цивільного населення. Загинула жінка.

«Ще семеро людей дістали поранення», — йдеться у повідомленні.

Пошкоджено два пожежно-рятувальні автомобілі, житлові будинки та магазини.

Нагадаємо, вночі 19 жовтня російські війська обстріляли Дніпропетровщину. Поранень зазнали цивільні мешканці. Є серйозні руйнування житлових будинків, автотранспорту та інфраструктури.

У місті Шахтарське Синельниківського району удар припав на житловий квартал. Внаслідок обстрілу поранено 11 осіб. Пошкоджено сім багатоповерхових будинків, 27 автомобілів, з яких дев’ять знищено повністю, а також місцевий магазин і електроопору.

173
