Через обстріл на Полтавщині поїзди затримуються до 9 годин: люди змушені самостійно йти по коліях

На Полтавщині було пошкоджено енергомережу, що спричинило масштабні перебої в русі поїздів.

Через нічний обстріл на Полтавщині 8 листопада виникли серйозні проблеми з енергопостачанням, що призвело до зупинки та значних затримок потягів.

Про це повідомляє Суспільне Полтава.

«Рух поїздів через станцію Полтава-Київська поступово відновлюється після проблем з енергопостачанням. Затримки потягів нині від 7 до 9 годин», — йдеться у повідомленні.

Пасажири одного з потягів розповіли, що через зупинку руху були змушені самостійно йти коліями, аби дістатися найближчої залізничної станції.

Ситуацію ускладнило те, що раніше цього дня перевізник заперечував будь-які обмеження руху в регіоні, хоча затримки вже почали відчуватися на кількох напрямках.

За словами пасажирки потягу Ганни Попової, зупинка сталася через перебої з електропостачанням.

«Потяг Хелм-Харків, мав прибути о 13:42 до Харкова. Але після нічного обстрілу, через проблеми зі світлом — ми стоїмо десь під Полтавою. Десь з 16-ї години стоїмо. Нас зупинили десь посеред поля. Ми не доїхали, не дотягнув потяг до станції. І люди, які хотіли вийти у Полтаві, наприклад, вони вийшли й пішли просто по рейках. Вночі, пішки. Якісь автобуси надати або просто інформацію, як іншим способом можна дістатися — ніхто нічого не пропонував», — розповіла жінка Суспільне Харків телефоном.

Раніше в пресслужбі «Укрзалізниці» запевняли, що російський удар по депо у Гребінці на Полтавщині не впливатиме на рух потягів у регіоні.

Ми раніше інформували, що через пошкодження залізничної інфраструктури знову сталися зміни в русі поїздів у Полтавській, Дніпропетровській та Харківській областях.

