Через обстріл пошкоджено залізничну інфраструктуру: "УЗ" повідомила про зміни у русі потягів
Внаслідок сьогоднішнього російського обстрілу ситалися пошкодження залізничної інфраструктури та знеструмлені ділянки. Деякі поїзди курсують із затримками та зміненими маршрутами.
Про це повідомили у пресслужбі “Укрзалізниці”.
Поїзд №43/44 Івано-Франківськ-Черкаси, який уже перебуває в дорозі, змінює маршрут у межах Київської області. Орієнтовна затримка - до двох годин.
Зміненим маршрутом курсуватиме поїзд №793/794 Черкаси-Київ. Затримка рейсу у дорозі становить близько години.
За даними “УЗ”, також можливі затримки та зміни у русі приміських поїздів.