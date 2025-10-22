ТСН у соціальних мережах

Через обстріл пошкоджено залізничну інфраструктуру: "УЗ" повідомила про зміни у русі потягів

Укрзалізниця. / © Getty Images

Внаслідок сьогоднішнього російського обстрілу ситалися пошкодження залізничної інфраструктури та знеструмлені ділянки. Деякі поїзди курсують із затримками та зміненими маршрутами.

Про це повідомили у пресслужбі “Укрзалізниці”.

Поїзд №43/44 Івано-Франківськ-Черкаси, який уже перебуває в дорозі, змінює маршрут у межах Київської області. Орієнтовна затримка - до двох годин.

Зміненим маршрутом курсуватиме поїзд №793/794 Черкаси-Київ. Затримка рейсу у дорозі становить близько години.

За даними “УЗ”, також можливі затримки та зміни у русі приміських поїздів.

