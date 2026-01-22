Через обстріл РФ ціле місто опинилося без світла і опалення

Відключення світла. / © Getty Images

Вночі проти 22 січня армія РФ атакувала Чорноморськ в Одеській області. Через обстріл місто залишилось без електропостачання та опалення.

Про це повідомив міський голова Чорноморська Василь Гуляєв.

"Ворог вкотре атакує наше місто, сьогодні дійсно ситуація важка. В місті немає світла, котельня не працює. Якщо світло не з'явиться, після обіду запустимо котельню в аварійному режимі на генераторі", - розповів мер.

У місті здійснюється водопостачання, але подавання води на верхні поверхи відбуватиметься за графіком.

Мер Чорноморська також повідомив, що лікарня працює на генераторах. Школи вимушено перейшли на дистанційне навчання. Дитячі садки працюють у черговому режимі.

Як повідомлялося, кілька ночей поспіль РФ атакує південь Одеської області. Зокрема, кілька днів тому РФ вдарила по житлових кварталах у Чорноморську. Пошкоджено фасад та скління. Інформації про постраждалих немає.