Через обстріл РФ ціле місто опинилося без світла і опалення
У місті школи перейшли на дистанційне навчання.
Вночі проти 22 січня армія РФ атакувала Чорноморськ в Одеській області. Через обстріл місто залишилось без електропостачання та опалення.
Про це повідомив міський голова Чорноморська Василь Гуляєв.
"Ворог вкотре атакує наше місто, сьогодні дійсно ситуація важка. В місті немає світла, котельня не працює. Якщо світло не з'явиться, після обіду запустимо котельню в аварійному режимі на генераторі", - розповів мер.
У місті здійснюється водопостачання, але подавання води на верхні поверхи відбуватиметься за графіком.
Мер Чорноморська також повідомив, що лікарня працює на генераторах. Школи вимушено перейшли на дистанційне навчання. Дитячі садки працюють у черговому режимі.
Як повідомлялося, кілька ночей поспіль РФ атакує південь Одеської області. Зокрема, кілька днів тому РФ вдарила по житлових кварталах у Чорноморську. Пошкоджено фасад та скління. Інформації про постраждалих немає.