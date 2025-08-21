ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
274
Час на прочитання
1 хв

Через обстріл Рівненщини є постраждала людина: деталі

Російські війська вночі та зранку 21 серпня обстріляли Рівненську область. На жаль, є потерпіла цивільна людина.

Автор публікації
Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Наслідки обстрілу Рівненщини

Наслідки обстрілу Рівненщини

Через масовану російську атаку на Рівненщині є постраждала людина. Так, 67-річну жінку госпіталізували до лікарні.

Про це повідомляє ДСНС.

«Внаслідок падіння уламків у місті Рівне виникла пожежа житлового будинку. Рятувальники ліквідували наслідки обстрілу», — йдеться у повідомленні.

Обстріл Рівненщини 21 серпня / © ДСНС

Обстріл Рівненщини 21 серпня / © ДСНС

На місці події працювали психологи ДСНС.

Нагадаємо, 21 серпня 2025 року армія РФ масовано атакувала Рівненську область.

Так, вночі низка вибухів пролунала в межах Рівненської області. Було застосовано 4 гіперзвукові ракета X-47м2 комплексу «Кинджал».

Друга хвиля припала на ранок — гучно було у Рівному.

«У Рівному було чутно звуки вибухів», — повідомляють кореспонденти «Суспільного».

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie