Через обстріл Рівненщини є постраждала людина: деталі
Російські війська вночі та зранку 21 серпня обстріляли Рівненську область. На жаль, є потерпіла цивільна людина.
Через масовану російську атаку на Рівненщині є постраждала людина. Так, 67-річну жінку госпіталізували до лікарні.
Про це повідомляє ДСНС.
«Внаслідок падіння уламків у місті Рівне виникла пожежа житлового будинку. Рятувальники ліквідували наслідки обстрілу», — йдеться у повідомленні.
На місці події працювали психологи ДСНС.
Нагадаємо, 21 серпня 2025 року армія РФ масовано атакувала Рівненську область.
Так, вночі низка вибухів пролунала в межах Рівненської області. Було застосовано 4 гіперзвукові ракета X-47м2 комплексу «Кинджал».
Друга хвиля припала на ранок — гучно було у Рівному.
«У Рівному було чутно звуки вибухів», — повідомляють кореспонденти «Суспільного».