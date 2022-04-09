Через обстріл вокзалу в Краматорську, людей вивозитимуть з інших станцій

Також будуть посилені заходи, аби недопускати скупчень навколо вокзалів, оскільки кількість обстрілів зростає.
Вокзал Краматорська призупиняє роботу через ушкодження від обстрілу 8 квітня. Проте евакуація мирного населення продовжиться зі Слов'янська та Покровська на Донеччині, а також зі станції Новозолотарівка на Луганщині.
Про це повідомляє Укрзалізниця.
Зазначається, що попри жахливу атаку ворога на краматорський залізничний вокзал, евакуацію мирного населення з Донбасу продовжать, адже обстріли стають все інтенсивнішими.
"Донецька та Луганська ВЦА спрямовують максимум зусиль на евакуацію громадян, передусім дітей, жінок, літніх людей, осіб з інвалідністю - зараз саме час це зробити, адже обстріли стають дедалі інтенсивнішими", — йдеться в повідомленні.
Крім того, кількість атак по цивільних об'єктах, зокрема вокзалах, дедалі зростає. Тому будуть додатково посилені заходи, аби недопускати скупчень навколо вокзалів, розділюватимуть потоки пасажирів тощо.
Нагадаємо, 8 квітня 2022 року збройні сили Росії випустили дві крилаті ракети по вокзалу в Краматорську Донецької області, де збиралися люди для евакуації. За попередніми даними, щонайменше 50 людей загинуло.
Президент України Володимир Зеленський відреагував на трагедію в Краматорську, назвавши це "злом, яке не має меж".
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