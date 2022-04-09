Через обстріл вокзалу в Краматорську, людей вивозитимуть з інших станцій

Через обстріл вокзалу в Краматорську, людей вивозитимуть з інших станцій

Також будуть посилені заходи, аби недопускати скупчень навколо вокзалів, оскільки кількість обстрілів зростає.

Вокзал Краматорська призупиняє роботу через ушкодження від обстрілу 8 квітня. Проте евакуація мирного населення продовжиться зі Слов'янська та Покровська на Донеччині, а також зі станції Новозолотарівка на Луганщині.

Про це повідомляє Укрзалізниця.

Також читайте Ракетний удар по вокзалу в Краматорську здійснили росіяни - Пентагон

Зазначається, що попри жахливу атаку ворога на краматорський залізничний вокзал, евакуацію мирного населення з Донбасу продовжать, адже обстріли стають все інтенсивнішими.

"Донецька та Луганська ВЦА спрямовують максимум зусиль на евакуацію громадян, передусім дітей, жінок, літніх людей, осіб з інвалідністю - зараз саме час це зробити, адже обстріли стають дедалі інтенсивнішими", — йдеться в повідомленні.

Крім того, кількість атак по цивільних об'єктах, зокрема вокзалах, дедалі зростає. Тому будуть додатково посилені заходи, аби недопускати скупчень навколо вокзалів, розділюватимуть потоки пасажирів тощо.

Нагадаємо, 8 квітня 2022 року збройні сили Росії випустили дві крилаті ракети по вокзалу в Краматорську Донецької області, де збиралися люди для евакуації. За попередніми даними, щонайменше 50 людей загинуло.

Президент України Володимир Зеленський відреагував на трагедію в Краматорську, назвавши це "злом, яке не має меж".

Читайте також: