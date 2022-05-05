Через обстріл залізничної інфраструктури затримуються потяги: перелік

В Україні затримується низка потягів через ракетний: залізничники продовжують ремонтувати інфраструктуру, яку пошкодили окупанти під час ракетного обстрілу.

В "Укрзалізниці" наголошують, що станом на 07:00 5 травня поїзди продовжують рух. Досі тривають відновлювальні роботи.

"Укрзалізниця" опублікувала список потягів, які затримуються.

№150 Чернівці — Полтава (+11:13 год);

№60 Чоп — Київ (+10:22 год);

№25 Рахів — Одеса (+9:42 год);

№5 Івано-Франківськ — Запоріжжя (+9:41);

№120 Львів — Запоріжжя (+9:32 год);

№1 Івано-Франківськ — Харків (+8:41);

№232 Львів — Дніпро (+7:22 год);

№42 Львів — Дніпро (+7:14 год);

№45 Ужгород — Лозова (+6:51 год);

№749 Київ — Івано-Франківськ (+6:48 год);

№37 Ужгород — Одеса (+5:55 год);

№56 Рахів — Київ (+5:37 год);

№145 Львів — Ужгород (+5:33 год);

№12 Львів — Одеса (+5:30 год);

№86 Львів — Запоріжжя (+4:57 год);

№30 Ужгород — Київ (+4:49 год);

№96 Рахів — Київ (+4:42 год);

№43 Івано-Франківськ — Київ (+4:40 год);

№13 Київ — Солотвино (+3:59 год);

№50 Трускавець — Київ (+3:42 год);

№8 Чернівці — Київ (+3:38 год);

№136 Білгород-Дністровський — Чернівці (+3:36 год);

№14 Солотвино — Київ (+3:14 год);

№4 Запоріжжя — Львів (+3:10 год);

№18 Львів — Харків (+3:07 год);

№82 Ужгород — Київ (+3 год);

№8 Одеса — Харків (+2:21 год);

№92 Харків — Одеса (+2:13 год);

№7 Київ — Чернівці (+2:08 год);

№49 Київ — Трускавець (+1:57 год);

№54 Одеса — Дніпро (+1:56 год);

№87 Запоріжжя — Ковель (+1:49 год);

№85 Запоріжжя — Львів (+1:45 год);

№58 Ворохта — Київ (+1:30 год);

№38 Запоріжжя — Львів (+1:27 год);

№21 Харків — Трускавець (+1:20 год);

№11 Одеса — Львів (+1:19 год);

№81 Київ — Ужгород (+1:17 год);

№38 Одеса — Ужгород (+1:16 год);

№106 Одеса — Київ (+1:14 год);

№129 Кременчук — Івано-Франківськ (+1:12 год);

№105 Київ — Одеса (1:10 год);

№710 Львів — Дарниця (+5 год);

№705 Київ — Перемишль (+1 год);

№716 Перемишль — Київ (+4 год);

№774 Львів — Дарниця (+4 год).

Нагадаємо, розпочалась 71 доба героїчного протистояння українського народу російському воєнному вторгненню. Завдяки успішним діям українських захисників та захисниць ворог втратив контроль над кількома населеними пунктів на межі Миколаївської та Херсонської областей. Детальніше про ситуацію на фронті - у зведенні Генштабу 5 травня.

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