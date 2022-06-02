Через обстріл залізниці на Львівщині затримуються потяги: оновлений список

Через пошкодження залізничних станцій внаслідок обстрілів окупантами країни-агресорки Росії затримуються деякі потяги.
Станом на майже 09:30 2 червня зазначається, що рух ушкодженою ділянкою частково відновлено. Втім, вимушені затримки поки що зберігаються для деяких поїздів.
Про це повідомила пресслужба "Укрзалізниці".
Затримуються такі потяги:
- №37 Ужгород — Одеса
- №135 Чернівці — Одеса
- №26 Одеса — Рахів
- №50 Трускавець — Київ
- №82 Ужгород — Київ
- №46 Харків — Ужгород
- №17 Харків— Львів
- №56 Рахів — Київ
- №77 Ковель — Одеса
- №36 Одеса — Перемишль
- №716 Перемишль — Київ
- №119 Запоріжжя — Львів
У компанії наголошують: для пасажирів, які ще слідують зміненим маршрутом до Ужгорода, буде можливість пересісти по станції Ужгород на приміськи поізди ділянки Ужгород - Чоп - Мукачево - Воловець.
Як повідомлялося, внаслідок ракетного удару, який напередодні завдали російські окупанти по Львівській області, було поранено п'ятеро людей. До цього вибухи у Львівській області лунали у ніч проти 17 травня. Тоді російські війська обстріляли залізничний об'єкт в Новояворівській громаді.