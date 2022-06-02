Через обстріл залізниці на Львівщині затримуються потяги: оновлений список

Через пошкодження залізничних станцій внаслідок обстрілів окупантами країни-агресорки Росії затримуються деякі потяги.

Станом на майже 09:30 2 червня зазначається, що рух ушкодженою ділянкою частково відновлено. Втім, вимушені затримки поки що зберігаються для деяких поїздів.

Про це повідомила пресслужба "Укрзалізниці".

Затримуються такі потяги:

№37 Ужгород — Одеса

№135 Чернівці — Одеса

№26 Одеса — Рахів

№50 Трускавець — Київ

№82 Ужгород — Київ

№46 Харків — Ужгород

№17 Харків— Львів

№56 Рахів — Київ

№77 Ковель — Одеса

№36 Одеса — Перемишль

№716 Перемишль — Київ

№119 Запоріжжя — Львів

У компанії наголошують: для пасажирів, які ще слідують зміненим маршрутом до Ужгорода, буде можливість пересісти по станції Ужгород на приміськи поізди ділянки Ужгород - Чоп - Мукачево - Воловець.

Як повідомлялося, внаслідок ракетного удару, який напередодні завдали російські окупанти по Львівській області, було поранено п'ятеро людей. До цього вибухи у Львівській області лунали у ніч проти 17 травня. Тоді російські війська обстріляли залізничний об'єкт в Новояворівській громаді.

Читайте також: