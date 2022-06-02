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Через обстріл залізниці на Львівщині затримуються потяги: оновлений список

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Через обстріл залізниці на Львівщині затримуються потяги: оновлений список

Фото: УНІАН

Через пошкодження залізничних станцій внаслідок обстрілів окупантами країни-агресорки Росії затримуються деякі потяги. 

Станом на майже 09:30 2 червня зазначається, що рух ушкодженою ділянкою частково відновлено. Втім, вимушені затримки поки що зберігаються для деяких поїздів.

Про це повідомила пресслужба "Укрзалізниці".

Затримуються такі потяги:

  • №37 Ужгород — Одеса                                                            
  • №135 Чернівці — Одеса                                                  
  • №26 Одеса — Рахів                                                                  
  • №50 Трускавець — Київ                                                                                          
  • №82 Ужгород — Київ      
  • №46 Харків — Ужгород                                                                                        
  •  №17 Харків— Львів                                                              
  • №56 Рахів — Київ                                                                          
  • №77 Ковель — Одеса                                                
  • №36 Одеса — Перемишль                                                          
  • №716 Перемишль — Київ                                                                                                    
  • №119 Запоріжжя — Львів

У компанії наголошують: для пасажирів, які ще слідують зміненим маршрутом до Ужгорода, буде можливість пересісти по станції Ужгород на приміськи поізди ділянки Ужгород - Чоп - Мукачево - Воловець.

Як повідомлялося, внаслідок ракетного удару, який напередодні завдали російські окупанти по Львівській області, було поранено п'ятеро людей. До цього вибухи у Львівській області лунали у ніч проти 17 травня. Тоді російські війська обстріляли залізничний об'єкт в Новояворівській громаді.

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