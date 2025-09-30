ТСН у соціальних мережах

Укрaїнa
209
1 хв

Через обстріл затримуються поїзди на декількох напрямках – подробиці

Рух поїздів досі ускладнений після нічного обстрілу.

Автор публікації
Фото автора: Наталія Магдик Наталія Магдик
Потяг

Потяг / © t.me/UkrzalInfo

Через наслідки нічного обстрілу відновити звичний розклад поїздів чернігівського напрямку поки не вдалося.

Про це повідомили у пресслужбі Укрзалізниці у Telegram.

Рух на ніжинському напрямку протягом дня забезпечується резервними тепловозами, що збільшує час у дорозі для рейсів з/до Чернігова, Сум та Шостки.

Укрзалізниця повідомляє, що в умовах затримок пасажирам організовані пересадки та стиковки. Крім того, у рамках допомоги пасажирам сьогодні World Central Kitchen забезпечує обідами 600 людей, які перебувають у трьох найбільш затриманих поїздах.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що «Укрзалізниця» призупинила рух приміських поїздів на Ніжинському напрямку, запровадила зміни у маршрутах та скасувала кілька рейсів.

209
