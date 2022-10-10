Через обстріли енергетичних об'єктів Україна призупиняє поставки електроенергії до країн ЄС

Україна припиняє експорт електроенергії до Євросоюзу через російські ракетні обстріли енергетичних об’єктів.

Про це повідомляє Міністерство енергетики України.

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Зазначається, що Україна експортувала електроенергію до ЄС, зокрема, до Молдови і Польщі і допомагала Європі заміщати російський газ та підтримувала стабільність європейської енергосистеми.

"Навіть після того, як була зупинена ЗАЕС, яка більше 7 місяців перебуває в російській окупації, Україна продовжувала виконувати свої зобов’язання перед Євросоюзом з експорту електроенергії. Але сьогоднішні ракетні обстріли, по енерго об'єктах змусили Україну піти на припинення з 11 жовтня 2022 року експорту електроенергії задля стабілізації власної енергосистеми", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що Росія випустила вранці 15 ракет по Львівській області, 7 з них системи ППО збили, 8 – влучили в енергетичні підстанції.

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