Через обстріли і не тільки без світла опинилися 419 населених пунктів України

Російські обстріли завдали пошкоджень у мережах обленерго на Донеччині, Харківщині та Херсонщині.

У зв’язку з бойовими діями в Україні та з інших причин 10 листопада без електроенергії залишаються 419 населених пунктів.

Про це повідомляє "Укренерго".

Відключення світла 10 листопада

В "Укренерго" розповіли про відключення світла 10 листопада.

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"Загалом через бойові дії та з інших причин без світла залишається 419 населених пунктів. Через обстріли є пошкодження в мережах обленерго в Донецькій, Харківській, Херсонській областях. Аварійно-відновлювальні роботи проводяться в залежності від ситуації з безпекою та з дозволу військових", – вказано в повідомленні.

Водночас через технічні порушення знеструмлені споживачі у Дніпропетровській, Запорізькій, Кіровоградській, Миколаївській областях.

У Міненерго повідомили, що через російські обстріли у південному регіоні України відключилася лінія електропередачі напругою 220 кВ. Також були відключені дві вітрові електростанції. Їхню роботу вже відновлено.

"Електроенергії, виробленої українськими електростанціями, достатньо для забезпечення потреб всіх побутових та юридичних споживачів. "Укренерго" не бачить підстав для обмежень в енергосистемі, якщо не буде нових обстрілів. Ліміти споживання не запроваджувались", – зазначається в заяві компанії.

Нагадаємо, 7 листопада окупанти обстріляли теплоелектростанцію у прифронтовій області України. У ДТЕК заявили про пошкодження обладнання.

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