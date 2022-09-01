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Через обстріли на Запорізькій АЕС вимкнувся 5-й енергоблок

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Через обстріли на Запорізькій АЕС вимкнувся 5-й енергоблок

Фото: Енергоатом

На Запорізькій АЕС через обстріли спрацював захисний механізм.

Через це відключився один із енергоблоків.

Про це повідомляє "Енергоатом".

"Сьогодні, 1 вересня 2022 року, о 4:57 внаслідок чергового мінометного обстрілу російськими окупаційними військами майданчика Запорізької АЕС спрацював аварійний захист і відключився працюючий 5-й енергоблок.  Крім того, пошкоджено лінію резервного живлення власних потреб ЗАЕС-330 кВ. У перехідному режимі сталося знеструмлення непрацюючого енергоблока №2 із запуском дизель-генераторів. Це вже вдруге протягом останніх 10 днів злочинні дії рашистів призвели до відключення блока та знеструмлення станції", - йдеться в провідомленні "Енергоатома".

Енергоблок №6 продовжує працювати в енергосистемі України й одночасно заживлює власні потреби ЗАЕС.

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