Через обстріли окупантів частина Миколаєва залишилася без газу

Окупанти вночі обстрілювали Миколаїв із реактивних систем залпового вогню.

В результаті було пошкоджено газопровід.

Про це повідомив міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич.

"У результаті нічних обстрілів були пошкоджені газопроводи на кількох вулицях Інгульського району. Без газу в місті наразі більше 290 абонентів. На місцях працюють фахівці, усі витоки газу локалізовані. Ремонтні бригади відновлюють газопостачання", - проінформував міський голова.

Нагадаємо, що намагаючись завдати максимального ураження, ворог б’є по житлових та промислових кварталах. Як наслідок – влучання у газові комунікації, електропідстанцію, об’єкти промисловості та приватні будинки. Вчора, 4 травня пізно ввечері вдарили ще й в район зоопарку, завдано суттєве ураження одній із шкіл.

Нагадаємо, що на Миколаївщині ЗСУ збили ворожого "лазутчика" та ліквідували пів сотні окупантів. За добу ракетно-артилерійськими та авіаційними підрозділами Сил оборони півдня України завдано ураження близько 130 ворожих цілей.

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