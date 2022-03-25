Через обстріли окупантів у Максимільянівці загинула одна дитина, а в Авдіївці одна поранена

Через обстріли окупантів у Максимільянівці загинула одна дитина, а в Авдіївці одна поранена

Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

Через обстріли окупантів у Максимільянівці загинула одна дитина, а в Авдіївці одну поранено.

Про це повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко у Facebook.

"Росія вбиває цивільних! Сьогодні вдалося уточнити інформацію щодо одного загиблого та трьох поранених у Маріуполі. Весь день росіяни жорстоко обстрілюють мирне населення на Авдіївському та Мар’їнському напрямках. У Максимільянівці загинула одна дитина, троє людей дістали поранення. Є також двоє поранених в Авдіївці (серед них – одна дитина) та один поранений у Мар’їнці", - пише Кириленко.

За його словами, наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі. "Те, що коять росіяни на Донеччині, – це чистий тероризм! І відповідати вони за все будуть, як терористи!"- наголошує керівник Донецької ОВА.

Нагадаємо, уряд готує нову програму підтримки для переселенців тих районів, які постраждали найбільше від війни, розв'язаної Росією.

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