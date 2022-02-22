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Через обстріли російських окупантів Попасна залишилась без водопостачання

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Через обстріли російських окупантів Попасна залишилась без водопостачання

Associated Press

Без водопостачання залишилась місцева школа-гімназія, дитячий садок, поліклініка.

Жителі м. Попасна Луганської області залишились без води через обстріли окупантів. 

Про це повідомляє МВС України. 

Відомо, що під час обстрілів було пошкоджено електропостачання водонапірної станції у місті Золоте-3 (колишній Стахановець). Робітники через обстріли не можуть відновили електропостачання. 

"У зв’язку з цим, подача води на центральну частину міста Попасна Сєвєродонецького району тимчасово здійснюватися не буде. Без водопостачання залишились 3312 абонентів", - йдеться у повідомленні. 

Без водопостачання залишилась місцева школа-гімназія, дитячий садок, поліклініка та інші об’єкти соціальної інфраструктури. Усі вони оснащені місткостями для води на 2-4 тони, на території деяких з них знаходяться діючі свердловини.

Нагадаємо, через дії російських окупантів у вівторок, 22 лютого, спалахнула Луганська ТЕС. Пожежу неможливо ліквідувати через постійні обстріли бойовиків. 

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