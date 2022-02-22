Через обстріли російських окупантів спалахнула Луганська ТЕС: пожежу неможливо ліквідувати (фото, відео)

Співробітників, які перебувають на станції, евакуйовано в бомбосховище.

Через дії російських окупантів у вівторок, 22 лютого, спалахнула Луганська ТЕС. Пожежу неможливо ліквідувати через постійні обстріли бойовиків.

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Про це повідомили у ДСНС України та ДТЕК Луганська ТЕС.

"Протягом доби не вщухають обстріли Луганської ТЕС, яка знаходиться поряд з лінією розмежування у місті Щастя. Пошкоджено трансформатор зв’язку, в результаті якого на території станцїї сталось загоряння. Пожежу неможливо локалізувати через обстріли. Також пошкоджено будівлі учбового корпусу, кисневої станції і блоків №10 і №15", - повідомили на підприємстві.

На території станції перебувають тільки ті співробітники, чия присутність критично необхідна, їх евакуйовано в бомбосховище.

"Сьогодні вранці були подані заявки на встановлення режиму тиші, щоб відновити лінії електропередач й енергопостачання для мешканців Щастя та прилеглих населених пунктів Луганської області. Але, нажаль, ситуація залишається критичною. Станом на зараз існує серйозна небезпека життю та здоров’ю співробітників. Станція може зупинитися без можливості відновлення роботи", - повідомили у ДТЕК.

На підприємстві додали, що Луганська ТЕС є найбільшим виробником електричної енергії в Луганській області та єдиним виробником теплової енергії для споживачів міста Щастя. Від її роботи залежить енергозабезпечення стратегічних підприємств та об’єктів критичної інфраструктури, школ, дитсадків, медичних установ тощо, а також теплозабезпечення мешканців міста Щастя.

У ДСНС України зазначили, що рятувальники перебувають на безпечній відстані через обстріли окупантів.

"Станом на 14:30 на території ТЕС у м. Щастя спостерігається горіння 3 трансформаторів (в кожному по 40 т масла), при подальшому розливі горючого масла існує загроза розповсюдження пожежі на другу чергу (ще 3 трансформатора)", - йдеться у повідомленні.

Також у ДСНС опублікували відео пожежі:

Нагадаємо, Служба безпеки України отримала та оприлюднила розмови проросійських бойовиків так званих "ЛНР" і "ДНР", які у лютому почали ескалацію конфлікту на Донбасі, обстрілюючи мирне населення та українські позиції.

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