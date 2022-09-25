Через обстріли у Запоріжжі знеструмлена електростанція, є поранені

Удари ворожих ракет зафіксовані одразу в декількох районах міста Запоріжжя та селі біля обласного центру в Запорізькому районі.

Про це заявив очільник Запорізької ОВА Олександр Старух.

Інформація щодо постраждалих з’ясовується. Наразі відомо щодо трьох поранених.

Руйнувань зазнали об’єкти інфраструктури. В одному з районів знеструмлена електропідстанція.

Ворог підступний та непередбачуваний. Будьте уважні. Дбайте один про одного.

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Нагадаємо, експерт пояснив, чому по Запоріжжю стало так багато прильотів в останні дні.

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