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Через обстріли "Укрзалізниця" затримує рух низки поїздів

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Через обстріли "Укрзалізниця" затримує рух низки поїздів

Associated Press

У кількох областях України пролунали вибухи, через що УЗ була змушена затримати рух декількох поїздів.

У зв’язку з ворожими обстрілами залізничних підстанцій низка поїздів прямуватиме із затримкою.

Про це інформує пресслужба "Укрзалізниці".

Наразі, зокрема, затримано поїзди на під'їзді до Львова.

 "Інформація оновлюється, стежте за офіційними повідомленнями та не полишайте сховищ під час сигналу тривоги", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що на Львівщині, Вінничині та Кіровоградщині було чути вибухи. 

Мер Львова Андрій Садовий підтвердив вибухи у своєму місті. За його словами, внаслідок ракетного удару по Львову пошкоджено дві електропідстанції.

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