Через обстріли ЗАЕС зросла кількість людей, які хочуть виїхати з Енергодара - мер

Через загрозливі дії росіян зросла кількість охочих виїхати з міста. Серед таких є і працівники атомної станції.

Про це в ефірі національного телемарафону розповів міський голова Енергодара Дмитро Орлов.

За його словами, відомі випадки, коли працівники АЕС вивозять свої родини. Втім, потім вони повертаються, щоб обслуговувати станцію.

Окупанти, зокрема, завдають мінометних обстрілів. Потрапляють в промислові об'єкти, які безпосередньо на майданчику ЗАЕС.

"Через ці обстріли є пошкодження однієї з фаз підстанції "Луч" 110 кВ і кілька днів тому все місто Енергодар залишилось без світла, крім 3-го мікрорайону, і без води. Це вперше були такі явища, що цивільна інфраструктура і гуманітарна складова постраждали від мінометних обстрілів з боку окупантів", - сказав Орлов.

Мер захопленого міста каже, що між вилітанням боєприпасів та його підривом минає лише дві-три секунди. Це свідчить про те, що мінометний обстріл відбувається за два-три кілометри максимум.

"Це територія окупована, тобто фактично ми можемо стверджувати, що окупанти роблять провокативні обстріли, щоб тримати людей у стані страху та загострити ситуацію. Ми бачимо, що збільшується кількість мешканців, які мають бажання евакуюватись, і це не може не позначатися на ситуації із персоналом на АЕС", - наголосив мер.

Нагадаємо, протягом 11 серпня російські окупанти низку разів обстріляли Запорізьку АЕС і території поблизу атомного об'єкта.

Крім того, росіяни 5 серпня в Енергодарі влаштували провокацію, відкривши вогонь у напрямку Запорізької АЕС. Внаслідок ворожого обстрілу зафіксовано три "прильоти" біля промислового майданчика ЗАЕС. Потім увечері її обстріляли ще й з реактивних систем залпового вогню.

Читайте також: