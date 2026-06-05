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Через обстріли Росії в обласному центрі зникла вода та світло
Перебої зі світлом зафіксовані у двох мікрорайонах міста.
Увечері в п’ятницю, 5 червня, на тлі російських обстрілів частина міста Суми залишилася без електропостачання та води.
Про це повідомляє «Суспільне. Суми».
За даними місцевої влади, перебої зі світлом зафіксовані у двох міських мікрорайонах, що спричинило ускладнення в роботі критичної інфраструктури.
КП «Міськводоканал» поінформувало, що через перебої з електропостачанням було вимкнено один із міських водозаборів, унаслідок чого частина споживачів тимчасово залишилася без води.
У комунальному підприємстві закликали мешканців із розумінням поставитися до ситуації та запевнили, що водопостачання буде відновлено одразу після стабілізації енергопостачання.
«Просимо мешканців, у кого наразі немає води, поставитися із розумінням до тимчасових незручностей. Як тільки ситуація стабілізується, подачу води буде відновлено», — зазначили у «Міськводоканалі».
Нагадаємо, російська терористична армія від ранку 5 червня атакувала українські міста безпілотниками. Вибухи, зокрема, пролунали і в місті Суми близько 12 години дня.
Раніше російські окупанти завдали удару по житловому кварталу в Сумах.