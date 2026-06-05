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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
214
Час на прочитання
1 хв

Через обстріли Росії в обласному центрі зникла вода та світло

Перебої зі світлом зафіксовані у двох мікрорайонах міста.

Автор публікації
Фото автора: Богдан Скаврон Богдан Скаврон
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Відключення світла

Відключення світла

Увечері в п’ятницю, 5 червня, на тлі російських обстрілів частина міста Суми залишилася без електропостачання та води.

Про це повідомляє «Суспільне. Суми».

За даними місцевої влади, перебої зі світлом зафіксовані у двох міських мікрорайонах, що спричинило ускладнення в роботі критичної інфраструктури.

КП «Міськводоканал» поінформувало, що через перебої з електропостачанням було вимкнено один із міських водозаборів, унаслідок чого частина споживачів тимчасово залишилася без води.

У комунальному підприємстві закликали мешканців із розумінням поставитися до ситуації та запевнили, що водопостачання буде відновлено одразу після стабілізації енергопостачання.

«Просимо мешканців, у кого наразі немає води, поставитися із розумінням до тимчасових незручностей. Як тільки ситуація стабілізується, подачу води буде відновлено», — зазначили у «Міськводоканалі».

Нагадаємо, російська терористична армія від ранку 5 червня атакувала українські міста безпілотниками. Вибухи, зокрема, пролунали і в місті Суми близько 12 години дня.

Раніше російські окупанти завдали удару по житловому кварталу в Сумах.

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Дата публікації
Кількість переглядів
214
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