Через обстріли Росії в обласному центрі зникла вода та світло

Відключення світла

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Увечері в п’ятницю, 5 червня, на тлі російських обстрілів частина міста Суми залишилася без електропостачання та води.

Про це повідомляє «Суспільне. Суми».

За даними місцевої влади, перебої зі світлом зафіксовані у двох міських мікрорайонах, що спричинило ускладнення в роботі критичної інфраструктури.

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КП «Міськводоканал» поінформувало, що через перебої з електропостачанням було вимкнено один із міських водозаборів, унаслідок чого частина споживачів тимчасово залишилася без води.

У комунальному підприємстві закликали мешканців із розумінням поставитися до ситуації та запевнили, що водопостачання буде відновлено одразу після стабілізації енергопостачання.

«Просимо мешканців, у кого наразі немає води, поставитися із розумінням до тимчасових незручностей. Як тільки ситуація стабілізується, подачу води буде відновлено», — зазначили у «Міськводоканалі».

Нагадаємо, російська терористична армія від ранку 5 червня атакувала українські міста безпілотниками. Вибухи, зокрема, пролунали і в місті Суми близько 12 години дня.

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Раніше російські окупанти завдали удару по житловому кварталу в Сумах.

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