"Укрзалізниця" повідомила про зміни в русі поїздів через атаку РФ

Унаслідок обстрілу інфраструктури в Кременчуцькому районі Полтавської області «Укрзалізниця» змінила маршрути поїздів.

Про це повідомили у пресслужбі Укрзалізниці у Telegram.

Залізничне сполучення в Кременчуцькому районі зазнало пошкоджень, тому поїзди №59 «Одеса — Харків» та №8 «Харків — Одеса» курсуватимуть зміненим маршрутом. Вони слідуватимуть через станції Полтава-Київська, Ромодан, Гребінка, ім. Тараса Шевченка (Сміла) та Знам’янка. Пасажирів, які прямують до Кременчука, доставлятимуть до міста автобусами.

Поїзд №260 з Чопа курсуватиме лише до станції Крюків-на-Дніпрі. Звідти пасажирів також підвозитимуть автобусами. Для зворотного маршруту автобуси чекатимуть пасажирів біля Кременчуцького вокзалу о 13:30, щоб доставити їх до вагонів, які прямують на Закарпаття.

Через об’їзд пошкодженої ділянки в найближчі дні можливі затримки поїздів. На додаток, під час обстрілу було пошкоджено приміський рухомий склад, який вже замінили на резервний. Однак, електропоїзди №6663 Кременчук — Знам’янка (Користівка) та №6664 Знам’янка (Користівка) — Кременчук у неділю, 7 вересня 2025 року, не курсуватимуть, оскільки тривають роботи з відновлення інфраструктури.

«Укрзалізниця» зазначає, що затримки та зміни в русі триватимуть, доки не будуть завершені всі ремонтні роботи.

