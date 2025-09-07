ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
37
Час на прочитання
1 хв

"Укрзалізниця" повідомила про зміни в русі поїздів через атаку РФ

Укрзалізниця запровадила автобуси і попередила про затримки

Автор публікації
Фото автора: Наталія Магдик Наталія Магдик
Потяг

Потяг / © t.me/UkrzalInfo

Унаслідок обстрілу інфраструктури в Кременчуцькому районі Полтавської області «Укрзалізниця» змінила маршрути поїздів.

Про це повідомили у пресслужбі Укрзалізниці у Telegram.

Залізничне сполучення в Кременчуцькому районі зазнало пошкоджень, тому поїзди №59 «Одеса — Харків» та №8 «Харків — Одеса» курсуватимуть зміненим маршрутом. Вони слідуватимуть через станції Полтава-Київська, Ромодан, Гребінка, ім. Тараса Шевченка (Сміла) та Знам’янка. Пасажирів, які прямують до Кременчука, доставлятимуть до міста автобусами.

Поїзд №260 з Чопа курсуватиме лише до станції Крюків-на-Дніпрі. Звідти пасажирів також підвозитимуть автобусами. Для зворотного маршруту автобуси чекатимуть пасажирів біля Кременчуцького вокзалу о 13:30, щоб доставити їх до вагонів, які прямують на Закарпаття.

Через об’їзд пошкодженої ділянки в найближчі дні можливі затримки поїздів. На додаток, під час обстрілу було пошкоджено приміський рухомий склад, який вже замінили на резервний. Однак, електропоїзди №6663 Кременчук — Знам’янка (Користівка) та №6664 Знам’янка (Користівка) — Кременчук у неділю, 7 вересня 2025 року, не курсуватимуть, оскільки тривають роботи з відновлення інфраструктури.

«Укрзалізниця» зазначає, що затримки та зміни в русі триватимуть, доки не будуть завершені всі ремонтні роботи.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у Кременчуці Полтавської області внаслідок нічної атаки російських ударних дронів пошкоджено міст через Дніпро.

Дата публікації
Кількість переглядів
37
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie