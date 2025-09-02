- Дата публікації
Через обстріли "Укрзалізниця" обмежила маршрути поїздів в одній з областей
Частину залізничних маршрутів скасовано, а деякі поїзди курсуватимуть за скороченим напрямком.
Через активність російських обстрілів «Укрзалізниця» 2 вересня обмежила маршрут низки приміських поїздів в Дніпропетровській області.
Про це йдеться в заяві компанії.
Йдеться про обмеження маршрутів поїздів сполучення Чаплине — Демурине — Чаплине, які курсуватимуть до/зі станції Просяна.
Маршрут поїзда №6148 Чаплине — Демурине було обмежено до станції Просяна.
Поїзд №6143 Демурине — Чаплине вирушатиме зі станції Просяна.
Також тимчасово скасовано курсування таких поїздів:
№6112 Чаплине — Демурине.
№6123 Демурине — Чаплине.
Обмежено маршрути поїздів:
№6122 курсуватиме сполученням Дніпро-Головний — Чаплине (замість Дніпро-Головний — Просяна).
№6135 курсуватиме сполученням Чаплине — Синельникове-1 (замість Просяна — Синельникове-1).
Окрім того, поїзд №6307 Козятин-1 — Жмеринка вирушив від початкової станції із затриманням у 30 хв. через пропуск пріоритетного поїзда.
Нагадаємо, російська армія у ніч проти 2 вересня вдарила по Україні 150 дронами «Шахед» та безпілотниками-імітаторами. Сили ППО збили 120 дронів. У дев’яти локаціях сталися влучання 30 БпЛА.