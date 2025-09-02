ТСН у соціальних мережах

Укрaїнa
832
1 хв

Через обстріли "Укрзалізниця" обмежила маршрути поїздів в одній з областей

Частину залізничних маршрутів скасовано, а деякі поїзди курсуватимуть за скороченим напрямком.

Ірина Лаб'як
Поїзд

Поїзд / © Укрзалізниця

Через активність російських обстрілів «Укрзалізниця» 2 вересня обмежила маршрут низки приміських поїздів в Дніпропетровській області.

Про це йдеться в заяві компанії.

Йдеться про обмеження маршрутів поїздів сполучення Чаплине — Демурине — Чаплине, які курсуватимуть до/зі станції Просяна.

  • Маршрут поїзда №6148 Чаплине — Демурине було обмежено до станції Просяна.

  • Поїзд №6143 Демурине — Чаплине вирушатиме зі станції Просяна.

Також тимчасово скасовано курсування таких поїздів:

  • №6112 Чаплине — Демурине.

  • №6123 Демурине — Чаплине.

Обмежено маршрути поїздів:

  • №6122 курсуватиме сполученням Дніпро-Головний — Чаплине (замість Дніпро-Головний — Просяна).

  • №6135 курсуватиме сполученням Чаплине — Синельникове-1 (замість Просяна — Синельникове-1).

Окрім того, поїзд №6307 Козятин-1 — Жмеринка вирушив від початкової станції із затриманням у 30 хв. через пропуск пріоритетного поїзда.

Нагадаємо, російська армія у ніч проти 2 вересня вдарила по Україні 150 дронами «Шахед» та безпілотниками-імітаторами. Сили ППО збили 120 дронів. У дев’яти локаціях сталися влучання 30 БпЛА.

