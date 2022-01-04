Через обвал стіни будинку в Харкові відкрито кримінальне провадження: відео моменту

Через обвал стіни будинку в Харкові відкрито кримінальне провадження: відео моменту

Правоохоронці розслідують, чи було порушення правил безпечної експлуатації будівлі.

За фактом обвалу стіни нежитлового будинку в Основ’янському районі Харкова, який стався у вівторок, 4 січня, відкрито кримінальне провадження.

Про це повідомили у пресслужбі Нацполіціії.

На проспекті Гагаріна, де обвалилася стіна чотириповерхового будинку працювала слідчо-оперативна група.

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“Встановлено, що будівля, у якій розташовувались офісні приміщення, готувалася під знесення та не використовувалась”, - йдеться у повідомленні поліції.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 275 (порушення правил, що стосуються безпечного використання промислової продукції або безпечної експлуатації будівель і споруд) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до 5 років тюремного ув’язнення, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Прокуратура Харківської області опублікувала запис із камер спостереження, які зафіксували на відео обвал стіни. Також опубліковано фото наслідків обвалу та будівництва, яке ведеться поряд із цією будівлею.

Раніше у пресслужбі міської ради Харкова повідомили, що причиною НП могли стати саме роботи на цьому будівельному майданчику.

Нагадаємо, раніше в Одеському вищому професійному училищі морського туристичного сервісу просто посеред занять впала частина стелі.

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