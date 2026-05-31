Через одну помилку можна втратити частину стажу: як подати диплом до Пенсійного фонду

Під час оцифрування трудових книжок на вебпорталі Пенсійного фонду України багато громадян стикаються з проблемою: після подання сканкопій трудової книжки система не дозволяє окремо додати інші документи, зокрема диплом про освіту, необхідний для зарахування певних періодів до страхового стажу.

Як пояснює портал Kadroland, причина зазвичай полягає у тому, що попереднє звернення ще перебуває в статусі «В роботі».

За інформацією експертів, вебпортал ПФУ має технічні обмеження щодо одночасної обробки кількох звернень одного типу. Якщо процес оцифрування трудової книжки вже розпочато, система може не дозволити подати додаткові документи до завершення розгляду попередньої заявки.

Особливо часто така ситуація виникає, коли після завантаження трудової книжки громадянин виявляє, що не додав диплом або додаток до нього, які можуть впливати на підтвердження стажу.

Що робити, якщо трудову книжку подавав працівник

У Kadroland радять у такому випадку спробувати подати диплом від імені роботодавця.

Для цього необхідно:

зайти до розділу «Комунікації з ПФУ»;

обрати послугу «Відомості про трудові відносини робітника (трудова книжка)»;

заповнити дані працівника;

перейти до розділу завантаження документів;

натиснути «Додати файл» та прикріпити сканкопії диплома і додатка до нього;

підписати звернення та відправити його до Пенсійного фонду.

Фахівці нагадують, що система дозволяє завантажувати одночасно до 50 файлів.

Якщо документи подавав роботодавець

У зворотній ситуації, коли оцифрування трудової книжки ініціював роботодавець, диплом рекомендують подати самостійно як фізична особа.

Для цього потрібно:

авторизуватися на порталі ПФУ або в мобільному застосунку за допомогою кваліфікованого електронного підпису;

перейти до розділу «Комунікації з ПФУ»;

обрати пункт «Відомості про трудові відносини»;

надати згоду на обробку персональних даних;

завантажити сканкопії диплома через функцію «Додати файл»;

підписати та надіслати звернення.

Коли доведеться чекати

Якщо система все одно не приймає документи, експерти зазначають, що єдиним варіантом залишається очікування завершення обробки попереднього звернення.

Після того як статус заявки зміниться з «В роботі» на завершений, користувач зможе повторно подати диплом або інші документи окремим зверненням.

У Kadroland радять перед поданням документів перевіряти повноту пакета сканкопій, щоб уникнути затримок із підтвердженням трудового та страхового стажу.

Нагадаємо, українцям необхідно оцифрувати свої трудові книжки, щоб надійно захистити страховий стаж від втрати чи пошкодження паперових носіїв. Цей крок є обов’язковим для створення електронного реєстру, який у майбутньому забезпечить автоматичне призначення пенсій та спростить визнання стажу, набутого за кордоном.

