За офлайн навчання заплатить 34 тисячі: у Львові за порушення карантину оштрафували директорку гімназії

За офлайн навчання заплатить 34 тисячі: у Львові за порушення карантину оштрафували директорку гімназії

У навчальному закладі не були вакциновані 80% персоналу.

У Львові директорку однієї з гімназій оштрафували на 34 тисячі гривень через порушення правил карантину.

Про це стало відомо з судової ухвали.

Так, директорка школи-гімназії Святої Софії дозволила проводити заняття в навчальному закладі. Водночас вакциновані від коронавірусної інфекції не були 80% працівників.

Згодом на судовому засіданні жінка не з'явилася і, відповідно, не пояснила свою версію події. В результаті порушення карантинних обмежень жінці доведеться заплатити штраф у розмірі 34 тисяч гривень.

"Постанова може бути оскаржена до Львівського апеляційного суду через Галицький районний суд Львова протягом десяти днів з дня її постанови, і набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги", — йдеться в судовій ухвалі.

Нагадаємо, що Україна може опинитися в "чорному" списку для цивілізованих країн через фальшиві COVID-документи.

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