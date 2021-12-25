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Через падіння дерева на колію в Закарпатській області затримується низка потягів: перелік

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Через падіння дерева на колію в Закарпатській області затримується низка потягів: перелік

Євген Кравцов

Наразі пасажирів, які прямують до Рахова та Квасів, доставляють автобусами Львівської залізниці від станції Ясіня.  

Через падіння дерева на колію на ділянці Ясіня-Рахів в Закарпатській області, що призвело до сходження локомотива, затримується низка потягів рахівського напрямку.

Про це у Telegram повідомила пресслужба "Укрзалізниці".

Так, йдеться про затримку наступних потягів:

  • №55 Київ – Рахів – затримка 3 години 30 хвилин на перегоні до Рахова;  
  • №26 Одеса – Рахів – затримка 2 години 5 хвилин по Ясіні; 
  • №95 Київ – Рахів – затримка 40 хвилин по Ворохті;  
  • №15 Харків – Рахів відправився із затримкою на 43 хвилин з Івано-Франківська.  

"Укрзалізниця" перепрошує за вимушену затримку та вже працює над відновленням колії.

Нагадаємо, раніше у компанії повідомили, що запустили експрес до найвідоміших туристичних місць українських Карпат. Новий потяг курсуватиме від 25 грудня за маршрутом Львів-Ясіня-Львів.

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