Через пересування військ РФ на кордоні з Україною очільник ЦРУ вилетів до Москви - CNN

Через пересування військ РФ на кордоні з Україною очільник ЦРУ вилетів до Москви - CNN

Очільник ЦРУ попередив Кремль, що США уважно стежать за пересуванням військ РФ.

Американський президент Джо Байден цього тижня направив до Москви директора ЦРУ Білла Бернса для висловлення занепокоєння США нарощуванням російських військ на кордоні з Україною.

Про це із посиланням на власні джерела повідомляє CNN.

Зазначається, що відповідне рішення американський лідер ухвалив, прагнучи запобігти будь-якій ескалації і визначити, що рухає діями Росії.

За вказівкою Байдена очільник ЦРУ зустрівся з кремлівськими високопосадовцями, яким наголосив, що США уважно стежать за пересуванням сил РФ.

Окрім того, Бернс висловив стурбованість США тим, що Росія "близька до використання свого газового експорту як важеля тиску", оскільки Україна та інші європейські країни, за прогнозами, зіткнуться з енергетичною кризою у зимовий період.

Після зустрічей у Москві в середу, 3 листопада, Бернс зателефонував президентові України Володимиру Зеленському, щоб передати йому занепокоєння американської адміністрації поведінкою Росії, а також запевнити, що США уважно стежать за діями Кремля.

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До того ж, у четвер, 4 листопада, до Києва вилетів високопосадовець Державного департаменту США.

"Накопичення сил у поєднанні з енергетичним шантажем дійсно передбачає більш агресивну позицію Росії", - сказав виданню радник Зеленського.

А речник Пентагону Джон Кірбі у п'ятницю, 5 листопада, заявив, що "масштаб" та "розмір одиниць, які ми бачимо" з Росії є "незвичайнами".

"Ми продовжуємо уважно стежити за цим, і, як я вже сказав раніше, будь-які ескалаційні чи агресивні дії Росії можуть викликати серйозне занепокоєння Сполучених Штатів", - висловився він.

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