Через перевитрати електроенергії в низці областей України запроваджують віялові відключення: перелік

“Укренерго” обмежило електропостачання у шести областях, щоб знизити навантаження на магістральні мережі.

Від 8 години ранку 12 жовтня Україна споживає на 6% більше електроенергії, ніж напередодні. Диспетчерський центр “Укренерго” вимушено застосував обмеження споживачів у Києві та Київській, Чернігівській, Черкаській, Житомирській, Харківській та Сумській областях.

Про це повідомили у пресслужбі енергопостачальної компанії.

“Головна причина обмежень споживачів - необхідність знизити навантаження на магістральні мережі, щоб ремонтники “Укренерго” мали час відремонтувати обладнання, пошкоджене потужними ракетними обстрілами”, - йдеться у повідомленні.

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Енергопостачальники додали, що від обсягів споживання залежатиме кількість та тривалість обмежень, та звернулися із проханням до українців ощадливо використовувати електроенергію не лише ввечері, але й вранці.

“Ми не закликаємо не вмикати світло та електроприлади увесь день, але просимо ставитися до електроспоживання розсудливо вранці - від 8-ї до 11-ї години, і ввечері - від 17-ї до 23-ї”, - звернулися до громадян в “Укренерго”.

В енергопостачальній компанії підкреслили, що найменший рівень споживання електроенергії – вночі, тому саме в цей час краще користуватися обігрівачами, пральними машинами, вмикати бойлери, посудомийки та інші енергозатратні прилади.

Фото: Укренерго

Вдень просять не вмикати одночасно кілька потужних електроприладів, а вранці та особливо ввечері, коли споживання найбільше, звести до мінімум користування електрикою.

“Кожен неувімкнений прилад - допомога енергетикові, який в цей момент лагодить проводи на висоті 30 метрів або трансформатор, щоб забезпечити вам стале енергоживлення”, - наголосили в “Укренерго”.

Нагадаємо, після масованої ракетної атаки на Київ та інші міста України 10 жовтня 2022 року, яка спричинила пошкодження критичної інфраструктури, почалися перебої з електроенергією. Читайте про графік відключення світла, який запровадила ДТЕК у столиці.

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