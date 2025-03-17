Через підозри у зґвалтуванні Україна екстрадувала німця, який воював у ЗСУ

Чоловіка також підозрюють у зберіганні та розповсюдженні зображень сексуального насильства, зокрема над дітьми.

Офіс генпрокурора України ухвалив рішення про екстрадицію колишнього німецького військового Бена Р., який воював у складі ЗСУ. Чоловіка підозрюють у зґвалтуванні жінок у Німеччині та Україні та розповсюдженні сексуального насильства, зокрема над дітьми.

Про це повідомляє BBC.

За інформацією джерел видання, вранці 17 березня Бен Р. перетнув кордон України з Польщею. Невдовзі він постане перед судом у Німеччині.

Чоловік протягом 2022-2024 роках воював у одному з елітних підрозділів ЗСУ.

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Німецькі прокурори надіслали запит на екстрадицію громадянина ФРН ще 2023 року. Вони зробили це двічі – у вересні та грудні. Правоохоронці посилалися на відеодокази, де Бен Р., ймовірно, ґвалтує кількох жінок. Окрім того, у Німеччині чоловіка також підозрюють в зберіганні та розповсюдженні зображень сексуального насильства, зокрема над дітьми.

Українським правоохоронцям знадобився майже рік, щоб задовольнити запит на екстрадицію. Так, у новорічну ніч 2024 року Офіс генпрокурора України видав рішення про видавання громадянина Німеччини.

Через місяць Бен Р. був затриманий у Сумській області.

Після цього український адвокат ексвійськового повідомив, що його підзахисний оскаржує екстрадицію та вважає звинувачення проти нього "безпідставними".

Нагадаємо, на початку лютого німецькі ЗМІ інформували, що в Україні затримали колишнього військовослужбовця Бена Р. за підозрою у зґвалтуванні кількох жінок. Серед жертв може бути неповнолітня.