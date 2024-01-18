Через погіршення погоди в Україні можуть бути проблеми зі світлом — Укренерго

В Україні 18 січня очікується негода, яка може призвести до проблем з електроенергією.

Сильні пориви вітру та налипання снігу по Україні можуть спричинити обледеніння та пошкодження ліній електропередач.

Про це попереджає "Укренерго".

"Сьогодні (18 січня - ред.) впродовж дня очікується потепління, середньодобова температура складе -2°C проти -5°C вчора. Водночас по всій Україні очікується погіршення погодних умов: сильні пориви вітру, сніг, місцями ожеледиця. Налипання снігу може спричинити обледеніння та пошкодження ліній електропередач", - йдеться у повідомленні.

В "Укренерго" сьогодні прогнозують незначний дефіцит електроенергії з 8:00 до 20:00 на рівні близько 3%. Введення графіків обмеження споживання не планується.

Зазначимо, що за останній тиждень, від 15 січня, рівень споживання б'є рекорди. Основною причиною є значне похолодання. Як зауважили енергетики, за останню добу середня температура повітря знизилася з -1 °C до -6 °C. Це створює додаткове навантаження на обладнання електростанцій та мережі.

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