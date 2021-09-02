Через погодні умови затримується низка потягів у різних регіонах: перелік

Поїзди затримуються у дорозі на кілька годин.
Через погодні умови, а також технічні перебої затримується низка поїздів у різних регіонах України.
Про це повідомила пресслужба "Укразалізниці" у своєму Telegram-каналі.
Затримуються поїзди:
- №274 Одеса — Чернівці (затримка становить 5 години 10 хвилин);
- №82 Київ — Ужгород (3 години 40 хвилин);
- №136 Білгород-Дністровський — Чернівці (2 години 10 хвилин);
- №49 Київ — Трускавець (2 години);
- №791 Кременчук — Київ (1 годину 40 хвилин);
- №12 Одеса — Львів (1 годину 10 хвилин);
- №108 Одеса — Ужгород (1 годину);
- №38 Запоріжжя — Київ (1 годину);
- №26 Одеса — Рахів (40 хвилин);
- №11 Львів — Одеса (40 хвилин).
Як повідомлялося, "Укрзалізниця" подовжила обмеження руху поїздів в Донецькій області через обстріли Авдіївки у суботу, 28 серпня. Обмеження подовжили до 3 вересня. До слова, попередньо планувалося до 30 серпня. Так, поїзд №136 Київ - Авдіївка курсуватиме до Покровська. Приміські поїзди та потяг №826 Дніпро - Авдіївка - до станції Очеретине.