Через погодні умови затримується низка потягів у різних регіонах: перелік

Через погодні умови затримується низка потягів у різних регіонах: перелік

Поїзди затримуються у дорозі на кілька годин.

Через погодні умови, а також технічні перебої затримується низка поїздів у різних регіонах України.

Про це повідомила пресслужба "Укразалізниці" у своєму Telegram-каналі.

Затримуються поїзди:

№274 Одеса — Чернівці (затримка становить 5 години 10 хвилин);

№82 Київ — Ужгород (3 години 40 хвилин);

№136 Білгород-Дністровський — Чернівці (2 години 10 хвилин);

№49 Київ — Трускавець (2 години);

№791 Кременчук — Київ (1 годину 40 хвилин);

№12 Одеса — Львів (1 годину 10 хвилин);

№108 Одеса — Ужгород (1 годину);

№38 Запоріжжя — Київ (1 годину);

№26 Одеса — Рахів (40 хвилин);

№11 Львів — Одеса (40 хвилин).

Як повідомлялося, "Укрзалізниця" подовжила обмеження руху поїздів в Донецькій області через обстріли Авдіївки у суботу, 28 серпня. Обмеження подовжили до 3 вересня. До слова, попередньо планувалося до 30 серпня. Так, поїзд №136 Київ - Авдіївка курсуватиме до Покровська. Приміські поїзди та потяг №826 Дніпро - Авдіївка - до станції Очеретине.

Наслідки обстрілу Авдіївки

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