Через понад рік повномасштабної війни Сергія Льовочкіна виключили з Комітету з питань нацбезпеки

У вівторок, 21 березня, народного депутата від забороненої в Україні партії ОПЗЖ Сергія Льовочкіна виключили з Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки.

Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк.

"Рада підтримала виключення Льовочкіна Сергія з Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки", - написав він.

Рішення щодо виключення Льовочкіна підтримали 236 нардепів.

За даними журналістів, Сергій Льовочкін не повертався до України, відколи вилетів до Венеції напередодні повномасштабного вторгнення Росії – 10 лютого 2022 року.

Нагадаємо, нагадаємо, сестра Сергія Льовочкіна, нардепка від ОПЗЖ Юлія Льовочкіна, достроково склала свій мандат наприкінці листопада 2022 року.

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