Через постійні атаки Україна змінює енергосистему: міністр Галущенко повідомив про нововведення

Україна змушена змінювати підходи до розбудови енергетичної системи і ухвалювати надзвичайні технічні рішення під час війни. Забезпечувати її роботу в умовах постійних ракетних та дронових атак Росії дозволить, зокрема розподілена генерація.

Про це сказав міністр енергетики Герман Галущенко на Німецько-українському бізнес-форумі в Берліні.

"Ми змінюємо підходи до енергетики, щоб вижити в умовах щоденних і масованих атак на інфраструктуру", — наголосив міністр.

За словами міністра, в Україні триває активна розбудова розподіленої генерації. У регіонах встановлюють обладнання, наприклад, газові турбіни, газопоршневі установки, генератори, які працюють наразі в надзвичайних умовах.

"Це виклик і для виробників обладнання, щоб перевірити, як воно функціонує в екстремальних умовах", — додав міністр.

Герман Галущенко також зазначив, що Україна досягла значного прогресу в реформуванні енергетичних ринків, що підтверджується позитивною оцінкою останнього звіту Європейської комісії.

Вже створено нормативно-правові рамки для сприяння інвестиціям в енергетичний сектор, зокрема, зробивши акцент на великий потенціал розвитку відновлюваної енергетики в Україні.

"Минулого року ми ухвалили новий закон про відновлювані джерела енергії, і зараз ми дуже швидко впровадили його у багатьох інших законодавчих актах, що дозволило змінити підхід до цієї галузі... З погляду військової безпеки ми бачимо, що відновлювані джерела енергії — це не лише екологія чи «зелений» перехід. Це також тісно пов'язано з безпекою постачання, що є питанням національної безпеки", — сказав він.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: ГАЛУЩЕНКО СКАЗАВ ПРАВДУ, ЩО БУДЕ ВЗИМКУ! Чи витримає інфраструктура обстріли?

Нагадаємо, раніше міністр енергетики Герман Галущенко відверто розповів, як Україна підготувалася до зими.

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