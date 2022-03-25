Через постійні обстріли окупантів у Чернігові закрили пішохідний міст

Ситуація в Чернігівській області майже без змін.

Через постійні артилерійські обстріли з боку окупантів пішохідний міст у Чернігові зараз знаходиться в аварійному стані і рух по ньому закритий, як піший, так і автомобільний.

Про це повідомив голова Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус.

"Звернення до мешканців міста Чернігова і до тих громад, куди ми не маємо доступу, але які, я сподіваюся, що вони мене інколи дивляться і чують. Ми втомлені, але ворог втомлений ще більше. Нам холодно, але москальській мразоті холодно ще більше. Ми знаходимося на нашій землі, яка дає нам сили. А ворог на чужій йому землі, вона його вбиває", - сказав Чаус.

Нагадаємо, через обстріл російських військ у Чернігові пошкоджено аміакопровід.

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