ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
2764
Час на прочитання
2 хв

Через прохання не вмикати російську музику: на Івано-Франківщині напали на жінку

Особу нападниці визначили завдяки камерам спостереження.

Автор публікації
Софія Бригадир Софія Бригадир
Мовний скандал у Снятинв

:а Івано-Франківщині напали на жінку через прохання не вмикати російську музику / © pixabay.com

У кафе на Івано-Франківщині відвідувачка напала на киянку Лідію Фесенко після її зауваження щодо російськомовних пісень.

Про це повідомила постраждала Лідія Фесенко в коментарі Суспільному.

Потерпіла — Лідія Фесенко, членкиня Національного агентства із забезпечення якості освіти, яка приїхала з Києва до подруги у Снятин.

«Ситуація: за сусіднім столиком сидять панянки, які включають російську музику, натомість я роблю зауваження. Відбувається перепалка, у сторону мене та моїх подруг летять образи, врешті все стихає, минає хвилин 30 (впродовж яких вони нас активно обговорюють), пані збираються і починають покидати заклад, а одна героїня вирішує схопити мене за волосся та потягнути», — зазначила жінка.

Співробітники кафе допомогли постраждалій: вони передали записи з відеоспостереження та дали свідчення поліції. З’ясувалося, що нападницею виявилася 39-річна місцева мешканка, яка недавно приїхала з Великої Британії.

«Боляче, коли тягнуть за волосся, але більш боляче, що за мову в Україні все ще можеш отримати образи та фізичне насилля. Від цього моє серце просто розривається. Але ніщо мене не зупинить, я й надалі буду відстоювати українську мову», — додала Фесенко.

Поліція Івано-Франківської області розпочала розслідування. Наразі підозрювану розшукують.

«За словами заявниці, незнайома відвідувачка колиби вчинила словесний конфлікт, обізвала її нецензурною лайкою, після чого схопила за волосся. Опісля покинула заклад в невідомому напрямку», — зазначили в поліції.

Нагадаємо, до 2100 року Україна може втратити більшість населення.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie