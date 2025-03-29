Через прохання не вмикати російську музику: на Івано-Франківщині напали на жінку

:а Івано-Франківщині напали на жінку через прохання не вмикати російську музику / © pixabay.com

Реклама

У кафе на Івано-Франківщині відвідувачка напала на киянку Лідію Фесенко після її зауваження щодо російськомовних пісень.

Про це повідомила постраждала Лідія Фесенко в коментарі Суспільному.

Потерпіла — Лідія Фесенко, членкиня Національного агентства із забезпечення якості освіти, яка приїхала з Києва до подруги у Снятин.

Реклама

«Ситуація: за сусіднім столиком сидять панянки, які включають російську музику, натомість я роблю зауваження. Відбувається перепалка, у сторону мене та моїх подруг летять образи, врешті все стихає, минає хвилин 30 (впродовж яких вони нас активно обговорюють), пані збираються і починають покидати заклад, а одна героїня вирішує схопити мене за волосся та потягнути», — зазначила жінка.

Співробітники кафе допомогли постраждалій: вони передали записи з відеоспостереження та дали свідчення поліції. З’ясувалося, що нападницею виявилася 39-річна місцева мешканка, яка недавно приїхала з Великої Британії.

«Боляче, коли тягнуть за волосся, але більш боляче, що за мову в Україні все ще можеш отримати образи та фізичне насилля. Від цього моє серце просто розривається. Але ніщо мене не зупинить, я й надалі буду відстоювати українську мову», — додала Фесенко.

Поліція Івано-Франківської області розпочала розслідування. Наразі підозрювану розшукують.

«За словами заявниці, незнайома відвідувачка колиби вчинила словесний конфлікт, обізвала її нецензурною лайкою, після чого схопила за волосся. Опісля покинула заклад в невідомому напрямку», — зазначили в поліції.

Нагадаємо, до 2100 року Україна може втратити більшість населення.