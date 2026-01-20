Через "прильоти" на півночі Чернігівщини дуже складна ситуація зі світлом: деталі

Наслідки атаки на Чернігівську область / © Голова Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус

Протягом доби 19 січня російські війська 51 раз обстріляли Чернігівську область. Через влучання по об’єктах енергетики на півночі регіону виникла дуже складна ситуація з електроенергією.

Про це повідомив очільник Чернігівської ОВА В’ячеслав Чаус.

Протягом минулої доби на Чернігівщині сталися влучання по об’єктах енергетики та зв’язку.

Семенівську, Куликівську громади росіяни атакували дронами «Герань». Був завданий повторний удар по Холминській громаді.

«Ситуація зі світлом на півночі області дуже складна. Постійні атаки перешкоджають роботі енергетиків. Фахівці роблять усе можливе, щоб заживити абонентів», — йдеться в заяві Чауса.

Окрім того, загарбники вдарили «Ланцетами» по приватному будинку у селі Сновської громади. Пошкоджено житло і легкове авто.

Через дронову атаку пошкоджені будинки у двох громадах Чернігівського району.

Загалом протягом минулої доби в регіоні зафіксували 51 обстріл та прогриміли 80 вибухів.

Нагадаємо, 18 січня російські дрони «Герань» здійснили масовану атаку на енергосистему Чернігівщини, знеструмивши близько 100 населених пунктів у Холминській, Новгород-Сіверській, Менській і Корюківській громадах. Окрім критичної інфраструктури, ворог поцілив у підприємство в Мені та будинок культури у Сновську, де було пошкоджено спортивну залу та поранену 45-річну жінку. Чаус зазначив, що найважча ситуація зберігається у північних районах, де енергетики працюють у посиленому режимі над відновленням живлення.