Через "прильоти" по одній з областей знеструмлено близько 100 населених пунктів (фото)

Знеструмлення / © ТСН.ua

Доповнено додатковими матеріалами

Російські дрони масовано атакували енергетичну інфраструктуру Чернігівської області 18 січня, залишивши без електрики близько 100 населених пунктів. Найважча ситуація наразі у північних громадах області, де тривають відновлювальні роботи.

Про це повідомив очільник Чернігівської ОВА В’ячеслав Чаус.

Протягом 18 січня російські війська завдали багато ударів по Чернігівщині. Основною ціллю стали об’єкти енергетики.

Зафіксовані влучання дронів «Герань» у Холминській, Новгород-Сіверській, Менській і Корюківській громадах. Там знеструмлені близько 100 населених пунктів. Найважчою є ситуація у північних громадах регіону. Енергетики мають надзвичайно багато роботи.

Окрім того, у Мені безпілотник «Герань» влучив по одному з підприємств. На місці спалахнула пожежа.

Того ж дня ударний дрон вгатив по будинку культури у Сновську. Там були пошкоджені покрівля, вікна, двері і зала, де діти займалися спортом. Під час атаки була поранена 45-річна жінка, яка наразі перебуває під наглядом лікарів.

Протягом минулої доби на Чернігівщині зафіксовано 48 обстрілів та 91 вибух.

Наслідки атаки на Чернігівську область 18 січня (6 фото) © ДСНС © ДСНС © Національна поліція України © Голова Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус © Голова Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус © Голова Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус

Нагадаємо, 18 січня стало відомо, що в Корюківському районі Чернігівщини внаслідок російського обстрілу пошкоджено важливий енергооб’єкт, що призвело до знеструмлення низки населених пунктів. У «Чернігівобленерго» інформували, що фахівці оцінюють масштаби руйнувань і розпочнуть аварійно-відновлювальні роботи, щойно дозволить безпекова ситуація.