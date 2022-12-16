Через ракетний обстріл України низка міст залишилися без світла, води та тепла

Через російські обстріли пошкоджено енергооб’єкти на сході та півдні України, через що відбуватимуться аварійні відключення світла.

Сьогодні вранці, 16 грудні, внаслідок ракетної атаки по Україні низка міст залишилися без електроенергії. Без світла опинилися зокрема Харків, Полтава, Бориспіль, що на Київщині, і Павлоград на Дніпропетровщині. У Кременчуці немає не лише електроенергії, а й тепла. У декількох районах Києва також зникло світло, немає тепла та не працює водопостачання.

Мер Кременчука Віталій Малецький повідомив, що через тимчасову відсутність електропостачання по області не працює міська система опалення.

"Обов'язково закрийте усі вікна, та проведіть усі можливі заходи для збереження тепла в приміщеннях", - зазначив він.

У Полтавській області працює протиповітряна оборона. За інформацією місцевих жителів, у різних районах області зникла електроенергія.

Голова Полтавської ОВА Дмитро Лунін поінформував, що після відбою повітряної тривоги жителі області можуть звернутися до Пунктів незламності, аптек, магазинів, АЗС і банків, які працюватимуть, попри відключення світла.

"Перелік усіх пунктів – на сайті ОВА або на спеціальній мапі. Також у пошуку допоможе телеграм-бот @nezlamnistbot. Перейдіть за посиланнями, знайдіть найближчі до себе пункт незламності, аптеку, магазин, АЗС і банк. Збережіть собі адреси, щоб бути готовими", - зазначив очільник Полтавщини.

Місто Бориспіль Київської області переходить на аварійний режим роботи. Критична інфраструктура працюватиме на генераторах. Воду подаватимуть за графіком від 6:00 до 9:00, від 18:00 до 21:00.

У Києві через ракетну атаку запроваджуються екстрені відключення світла. У зв‘язку з пошкодженнями енергоінфраструктури в усіх районах столиці є перебої з водопостачанням. Фахівці працюють, щоб стабілізувати систему. "Про всяк випадок, підготуйте запас питної та технічної води", - поінформував мер Києва Віталій Кличко.

У Павлограді Дніпропетровської області у зв'язку з відсутністю електропостачання призупинено роботу котелень міста та водопостачання.

Як повідомив мер Енергодара Дмитро Орлов, через масовану повітряну тривогу та ракетну атаку в більшості регіонів України є ризик аварійних відключень електроенергії.

"За можливості зробіть запаси питної води та їжі, якщо маєте світло, зарядіть електронні прилади та наповніть термоси окропом", - порадив міський голова.

Міністр палива та енергетики Герман Галущенко повідомив, що через російські обстріли пошкоджено енергооб’єкти на сході та півдні України.

"Можливо падіння обсягів генерації. Відбуватимуться аварійні відключення світла. Як тільки це буде можливо - енергетики відновлюватимуть енергопостачання", - зазначив він.

Нагадаємо, через влучення по критичній інфраструктурі Харківщини, Харків повністю опинився без світла.

Атака на Україну 16 грудня

Сьогодні вранці, 16 грудня, окупанти атакували Україну ракетами. В кількох областях вже є "прильоти" по енергетичній інфраструктурі.

Після 9 ранку з'явились повідомлення про третю хвилю запусків ракет. Внаслідок пошкодження енергетичної інфраструктури низка залізничних ділянок у Харківський, Кіровоградській, Донецькій та Дніпропетровській областях знеструмлена.

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