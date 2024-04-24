Через ракетну атаку на Одесу затримуються поїзди: список рейсів

Через ранковий обстріл рух електричок затримується.
Через російський ракетний обстріл Одеси зранку 24 квітня у дорозі затримуються поїзди далекого та приміського сполучення.
Про це повідомили у пресслужбі Одеської залізниці.
Список рейсів:
- №6201 Роздільна - Одеса
- №6401 Колосівка - Одеса
- №6341 Кароліно-Бугаз - Одеса
- №6253 Вапнярка - Одеса
- №6403 Мартинівська - Одеса
- №6404 Одеса - Мартинівська
- №6272 Одеса - Балта
- №6304 Кароліно-Бугаз - Одеса
У компанії наголошують, що залізничники докладають максимум зусиль для відновлення руху найближчим часом. За затримками поїздів далекого сполучення просимо стежити за посиланням: https://uz-vezemo.uz.gov.ua/.
Начальник одеського залізничного вокзалу Олег Кудашкін повідомив "Думськой", через ранковий обстріл рух електричок затримується. Зараз причина зупинки - порив контактної мережі. Відновлення руху електричок може тривати кілька годин.
Нагадаємо, зранку 24 квітня російська армія завдала ракетного удару по Одесі. Під час тривоги у місті лунали потужні вибухи. після цього у небі утворилася хмара диму.