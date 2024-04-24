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Через ракетну атаку на Одесу затримуються поїзди: список рейсів

Через ракетну атаку на Одесу затримуються поїзди: список рейсів

Поїзд "Укрзалізниці". / Фото: Getty Images

Через ранковий обстріл рух електричок затримується.

Через російський ракетний обстріл Одеси зранку 24 квітня у дорозі затримуються поїзди далекого та приміського сполучення. 

Про це повідомили у пресслужбі Одеської залізниці. 

Список рейсів: 

  • №6201 Роздільна - Одеса
  • №6401 Колосівка - Одеса
  • №6341 Кароліно-Бугаз - Одеса
  • №6253 Вапнярка - Одеса
  • №6403 Мартинівська - Одеса
  • №6404 Одеса - Мартинівська
  • №6272 Одеса - Балта
  • №6304 Кароліно-Бугаз - Одеса

У компанії наголошують, що залізничники докладають максимум зусиль для відновлення руху найближчим часом. За затримками поїздів далекого сполучення просимо стежити за посиланням: https://uz-vezemo.uz.gov.ua/.

Начальник одеського залізничного вокзалу Олег Кудашкін повідомив "Думськой", через ранковий обстріл рух електричок затримується. Зараз причина зупинки - порив контактної мережі. Відновлення руху електричок може тривати кілька годин. 

Нагадаємо, зранку 24 квітня російська армія завдала ракетного удару по Одесі. Під час тривоги у місті лунали потужні вибухи. після цього у небі утворилася хмара диму.

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