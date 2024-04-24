Через ракетну атаку на Одесу затримуються поїзди: список рейсів

Через російський ракетний обстріл Одеси зранку 24 квітня у дорозі затримуються поїзди далекого та приміського сполучення.

Про це повідомили у пресслужбі Одеської залізниці.

Список рейсів:

№6201 Роздільна - Одеса

№6401 Колосівка - Одеса

№6341 Кароліно-Бугаз - Одеса

№6253 Вапнярка - Одеса

№6403 Мартинівська - Одеса

№6404 Одеса - Мартинівська

№6272 Одеса - Балта

№6304 Кароліно-Бугаз - Одеса

У компанії наголошують, що залізничники докладають максимум зусиль для відновлення руху найближчим часом. За затримками поїздів далекого сполучення просимо стежити за посиланням: https://uz-vezemo.uz.gov.ua/.

Начальник одеського залізничного вокзалу Олег Кудашкін повідомив "Думськой", через ранковий обстріл рух електричок затримується. Зараз причина зупинки - порив контактної мережі. Відновлення руху електричок може тривати кілька годин.

Нагадаємо, зранку 24 квітня російська армія завдала ракетного удару по Одесі. Під час тривоги у місті лунали потужні вибухи. після цього у небі утворилася хмара диму.