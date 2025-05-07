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Через ревнощі — до в’язниці: харків’янин забив товариша лопатою і викинув з вікна
Наразі підозрюваному загрожує до 10 років ув’язнення.
У Харкові поліція затримала 43-річного чоловіка, якого підозрюють у вбивстві свого знайомого. Трагедія сталася 6 травня у Холодногірському районі міста.
Про це повідомили в поліції регіону.
За даними правоохоронців між чоловіками виникла сварка на ґрунті ревнощів. Під час конфлікту зловмисник схопив лопату і завдав нею численних ударів по голові 47-річному потерпілому. Після цього він викинув чоловіка з вікна другого поверху.
Від отриманих травм потерпілий загинув на місці. Правоохоронці оперативно затримали підозрюваного. Наразі йому загрожує до 10 років ув’язнення.
Слідчі відкрили кримінальне провадження за статтею 121 ч. 2 КК України (умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть).
Нагадаємо, на Одещині поліцейські затримали мешканку Одеського району за підозрою у вбивстві дитини. Смерть дитини настала внаслідок асфіксії (удушення). Точну причину встановить судово-медична експертиза.