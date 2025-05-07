У Харкові через ревнощі чоловік жорстоко вбив знайомого — побив лопатою та скинув з вікна другого поверху. / © Фото з відкритих джерел

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У Харкові поліція затримала 43-річного чоловіка, якого підозрюють у вбивстві свого знайомого. Трагедія сталася 6 травня у Холодногірському районі міста.

Про це повідомили в поліції регіону.

За даними правоохоронців між чоловіками виникла сварка на ґрунті ревнощів. Під час конфлікту зловмисник схопив лопату і завдав нею численних ударів по голові 47-річному потерпілому. Після цього він викинув чоловіка з вікна другого поверху.

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Від отриманих травм потерпілий загинув на місці. Правоохоронці оперативно затримали підозрюваного. Наразі йому загрожує до 10 років ув’язнення.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за статтею 121 ч. 2 КК України (умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть).

Нагадаємо, на Одещині поліцейські затримали мешканку Одеського району за підозрою у вбивстві дитини. Смерть дитини настала внаслідок асфіксії (удушення). Точну причину встановить судово-медична експертиза.