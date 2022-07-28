Через роботу HIMARS росіянам дуже не вистачає боєприпасів: знімають зі зберігання старезні "Піони"

Через нестачу сучасної зброї на полі бою Росія зняла зі зберігання десятки "Піонів", які використовуються для запуску ядерних запасів.

Крім того, робота HIMARS по складах окупантів створила їм серйозні проблеми.

Про це повідомляє Апостроф з посиланням на військового експерта Юрія Федорова.

"Прийшли повідомлення про те, що на якомусь там складі в росії забрали кілька десятків абсолютно жахливих установок під назвою "Піон". Це самохідна артилерійська зброя, найбільша, яка була зроблена в Радянському Союзі для стрілянини ядерними артилерійськими снарядами. Таких ядерних снарядів у росії немає, їх знищили ще 27-28 років тому. Але тепер, мабуть, готуються для того, щоб використати їх на війні в Україні", - пояснив Федоров.

За словами експерта, ці системи є далекобійними, проте їхня точність зовсім невисока.

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"Вони досить далекобійні, десь 50 км, але менш далекобійні, ніж, скажімо, HIMARS. А точність у них набагато менше, порівняно з HIMARS, тому що готували їх для ядерної війни, а точність удару ядерним боєприпасом не має значення. Коли йдеться про звичайну вибухівку, точність важлива. Але у них точність маленька", - пояснив експерт.

Федоров також наголосив, що у росіян закінчується сучасне озброєння. Зокрема, через ефективну роботу українських захисників та HIMARS у окупантів виникли проблеми з боєприпасами.

"Війна є війна. На війні знищують зброю, це абсолютно природно. Але найголовніше зараз і те, що на перше місце виходить, - це знищення складів з боєприпасами. Гармати самі по собі, без снарядів безглузді. Що "Півонія", що який "Смерч" або щось у цьому дусі. Для нього потрібні снаряди, а боєприпаси потрібно тримати складованими на відносно невеликій відстані, щоб можна було автомашинами підвозити їх досить часто до місця бою", - пояснив Федоров.

Тепер через знищення десятків складів росіян на окупованих територіях, вони випускатимуть менше снарядів по українських позиціях.

"Зараз HIMARS ці склади знищують. Була інформація, що HIMARS знищили вже 50 складів з боєприпасами, це багато. Я не беруся сказати, яке відсоткове співвідношення, але я думаю, не менше як мінімум третини, а то й половини того, що є в розпорядженні російських військ на окупованій частині України. Потрібно склади переносити на якусь віддалену відстань від зони боїв, але тоді автомашина, яка досі могла робити три поїздки від складу до розташування частини артилерійської, тепер зможе робити одну. Відповідно, ця частина буде випускати утричі менше боєприпасів, що добре", - резюмував експерт.

Зазначимо, російські війська фактично перебувають у блокаді на правому березі тимчасово окупованої Херсонщини. Вони вже зараз не можуть передислоковувати та перекидати техніку та особовий склад.

За прогнозами військового експерта Олександра Коваленка, якщо російське командування не віддасть своїм підрозділам наказ відступати, повториться така ж історія, як була на острові Зміїний.

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