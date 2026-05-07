Через росіян почалась пожежа на тисячі гектарів на півночі України: загасити не вдається

На півночі Чернігівської області триває масштабна лісова пожежа, спричинена військовою агресією Росі]. Вогнем охоплено територію площею близько 2400 гектарів. Ситуація залишається критичною через неможливість повноцінного гасіння.

Про це повідомляє філія «Північний лісовий офіс» у Facebook.

Загоряння виникло ще 5 травня в лісових насадженнях Корюківського надлісництва. Вогонь швидко поширився на території двох лісництв — Єлинського та Тихоновицького. Головною причиною пожежі офіційно називають військові дії з боку РФ.

У філії зазначають, що стихія лютує на ділянках, які є потенційно забрудненими вибухонебезпечними предметами. Це створює додаткові смертельні ризики для кожного, хто намагається наблизитися до епіцентру вогню.

Повноцінна ліквідація пожежі наразі видається неможливою. Окрім мінної небезпеки, роботі лісівників та рятувальників ДСНС перешкоджає активність ворожої авіації.

«Над територією постійно фіксують ворожі безпілотники, що створює пряму загрозу для працівників ДП „Ліси України“ та рятувальників ДСНС», — йдеться у повідомленні.

Фахівці наголошують, що безпека людей залишається пріоритетом, тому гасіння проводиться з урахуванням усіх можливих ризиків.

«У лісах півночі Чернігівщини триває масштабна пожежа, спричинена військовою агресією РФ. Загоряння виникло у лісових насадженнях, потенційно забруднених вибухонебезпечними предметами. Через надзвичайно складну безпекову ситуацію повноцінна ліквідація пожежі наразі неможлива», — наголошують у філії.

Нагадаємо, у Деснянському районі Києва на вулиці Гната Хоткевича сталася масштабна пожежа. За даними рятувальників, загорілося сміття на площі 250 квадратних метрів із подальшим поширенням вогню на двоповерхову будівлю.

Через пожежу над лівим берегом столиці здійнявся густий чорний дим, а рух трамваїв тимчасово призупиняли. До ліквідації займання залучали 25 рятувальників і 4 одиниці техніки. Попередньо, постраждалих немає.

Також, на території Верхньо-Воловецького лісництва на Закарпатті триває ліквідація масштабної лісової пожежі. За даними ДСНС, вогонь охопив близько 75 гектарів лісу.

Для координації робіт розгорнули оперативний штаб. До гасіння залучили 243 людини та 46 одиниць техніки, зокрема авіацію ДСНС. Допомогу закарпатським рятувальникам надають підрозділи зі Львівської та Івано-Франківської областей.

