Укрaїнa
345
Через російські обстріли виникли проблеми з рухом поїздів

Від 1 жовтня російська терористична армія обстрілює енергетичну й залізничну інфраструктуру на Сумщині.

Богдан Скаврон
Поїзд "Укрзалізниці"

Поїзд "Укрзалізниці" / © Укрзалізниця

На Сумщині виникли проблеми з рухом поїздів через російські обстріли. Уже три дні поспіль поїзди рухаються із затримкою, яка становить від однієї до чотирьох годин.

Про це в ефірі «Громадського радіо» розповіла журналістка та співзасновниця місцевого видання «Кордон.Медіа» Альона Яцина.

За її словами, росіяни від 1 жовтня обстрілюють енергетичну й залізничну інфраструктуру на Сумщині.

Найбільше страждають Конотопський та Шосткинський райони, де частина домогосподарств увечері 3 жовтня перебувала без електропостачання.

Через безпекову ситуацію енергетики не можуть оперативно відновлювати електропостачання. Фактично ці райони перебувають у стадії аварійних відключень.

Щодо решти області, то проблеми зі світлом спостерігаються здебільшого у прикордонні. У деяких населених пунктах світла немає вже понад рік, в інших його може не бути місяцями.

Нагадаємо, головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський напередодні, 2 жовтня, повідомив, що росіяни активізували удари безпілотниками по прифронтових районах та прикордонню та активно атакують об’єкти критичної інфраструктури й цивільні цілі.

