Через російські удари Україну чекають нові відключення світла: “Укренерго” оприлюднило графіки на 31 жовтня

Відключення світла в Україні 31 жовтня

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У суботу, 31 жовтня, у частині областей України вимушено застосовуватимуть обмеження споживання електроенергії. Графіки діятимуть від ранку до кінця доби, а їхній обсяг для побутових споживачів становитиме від 1,5 до 2,5 черги.

Про це повідомляє НЕК «Укренерго».

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Які графіки відключень світла діятимуть 31 жовтня

За інформацією енергетиків, обмеження запровадять для двох категорій споживачів:

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Для промисловості: графіки обмеження потужності діятимуть від 06:00 до 23:59.

Для всіх категорій споживачів: графіки погодинних відключень застосовуватимуть у той самий проміжок часу — від 06:00 до 23:59. Обсяг обмежень становитиме від 1,5 до 2,5 черги.

Причиною таких заходів стали наслідки масованих російських атак на енергооб’єкти. В «Укренерго» застерігають, що ситуація в енергосистемі може змінюватися залежно від наслідків обстрілів.

Конкретний час знеструмлень для побутових споживачів залежить від регіону та черги. Актуальні графіки потрібно перевіряти на офіційних сторінках операторів систем розподілу — обленерго.

Енергетики також закликають ощадливо використовувати електроенергію, коли її подають за графіком.

Російські удари по енергосистемі — аварійні відключення та масштабні блекаути

Наслідки російських атак на енергетичну інфраструктуру проявляються не лише у вимушених обмеженнях споживання, а й у масштабних аваріях. 30 жовтня в одному з великих обласних центрів запровадили екстрені відключення електроенергії. Причиною стали проблеми в енергосистемі після російських ударів, через які довелося терміново обмежити електропостачання.

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Того самого дня перебої зі світлом охопили й Київ. На правому березі столиці через аварію на обладнанні, пошкодженому обстрілами, тимчасово перестали діяти погодинні графіки. Енергетики працювали над стабілізацією ситуації, а мешканців попередили про необхідність бути готовими до відключень поза графіком. На лівому березі столиці обмеження продовжували діяти за звичайним розкладом.

Ще масштабніший блекаут стався у Дніпрі після нічної атаки. Через знеструмлення понад 350 тисяч абонентів у місті та навколишніх населених пунктах виникли перебої з роботою комунальної інфраструктури, а весь електротранспорт зупинився. Насосні станції водопостачання та водовідведення перевели на резервне живлення, проте навантаження на енергосистему виявилося надто великим — Дніпро знову залишився без світла.

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