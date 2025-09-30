- Дата публікації
Через російську атаку пів області залишилося без світла: подробиці
Енергетики планують вже до вечора повернути світло до осель.
У вівторок, 30 вересня, російські окупанти завдали ударів по критичній інфраструктурі Сумської області. Низка населених пунктів залишилась без світла.
Про це повідомили у пресслужбі "Сумиобленерго".
“Через удари армією РФ по критичній інфраструктурі та необхідністю проведення ремонтних робіт будуть тимчасово знеструмлені споживачі”, - поінформували в компанії.
Відключення сталися у:
місті Конотоп,
частині Конотопського району,
місті Шостка
Шосткинському районі: Кролевецька, Глухівська, Ямпільська, Свеська, Середино-Будська громади.
У компанії зауважують, що планують до 19:00 завершити роботи, “якщо не завадять загрози зі сторони ворога”.
Як повідомлялося, 30 вересня росіяни пошкодили енергооб’єкт на Чернігівщині. Без електрики опинилися понад 26 тис. абонентів у місті Бобровиця та прилеглих населених пунктах.
Крім того, через обстріл затримуються поїзди чернігівського напрямку. Рух на ніжинському напрямку протягом дня забезпечують резервними тепловозами, що збільшується в дорозі для рейсів з/до Чернігова, Сум і Шостки.