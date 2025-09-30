Через російську атаку пів області залишилося без світла: подробиці

Атака на об'єкт енергетики. / © Associated Press

У вівторок, 30 вересня, російські окупанти завдали ударів по критичній інфраструктурі Сумської області. Низка населених пунктів залишилась без світла.

Про це повідомили у пресслужбі "Сумиобленерго".

“Через удари армією РФ по критичній інфраструктурі та необхідністю проведення ремонтних робіт будуть тимчасово знеструмлені споживачі”, - поінформували в компанії.

Відключення сталися у:

місті Конотоп,

частині Конотопського району,

місті Шостка

Шосткинському районі: Кролевецька, Глухівська, Ямпільська, Свеська, Середино-Будська громади.

У компанії зауважують, що планують до 19:00 завершити роботи, “якщо не завадять загрози зі сторони ворога”.

Як повідомлялося, 30 вересня росіяни пошкодили енергооб’єкт на Чернігівщині. Без електрики опинилися понад 26 тис. абонентів у місті Бобровиця та прилеглих населених пунктах.

Крім того, через обстріл затримуються поїзди чернігівського напрямку. Рух на ніжинському напрямку протягом дня забезпечують резервними тепловозами, що збільшується в дорозі для рейсів з/до Чернігова, Сум і Шостки.

